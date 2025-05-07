Влада повністю зірвала перезавантаження митниці, що коштувало нам близько 50 млрд грн, - Железняк. ВIДЕО
Глава Мінфіну Сергій Марченко за вказівкою Офісу Президента зриває перезавантаження Державної митної служби.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"А зараз тримайте зраду. Яка вже коштувала нам десятки мільярдів. Десь під 50 млрд. Влада повністю ЗІРВАЛА перезавантаження митниці! Попри закон і вимоги міжнародників. Просто цинічно не виконуючи те, що прямо зобовʼязані. Міністерство фінансів вже 5 місяців повністю ігнорує норму закону про створення комісії про обрання голови Митниці, що є початком запуску перезавантаження", - зазначив парламентар.
За словами Железняка, міністр фінансів Сергій Марченко робить це по прямій вказівці з Офісу Президента, а допомагає йому в цьому урядовий комітет, який очолює Юлія Свириденко.
"Це не тільки покриття чинної корупції на митниці, кидок США, МВФ та Світового банку (нагадаю, наші в кінці 2024 року навіть вже за реформу митниці гроші отримали), але і зрив майбутнього маяка МВФ. Де обрання голови Митниці мало б відбутися до кінця червня 2025 року. Це вже точно нереально зробити по строкам.
Тому окрім втрат від контрабанди ми ще і ризикуємо зірвати фінансування МВФ. Прям "флеш-рояль" корупції вийде", - додав він.
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Його реформи це руїна для країни, але бабло для желєщняка радіної гетьманцевих і габуніних.
Це фріки безумні і тупоголові!
Справа не в реформі, а в безкарності ща злочини, яку забезпечили вищепереразовані істоти і грд з грмє.
Невже так важко зрозуміти, що вони ПОХОВАЛИ ЗАКОННІСТЬ І ПОРЯДОК, шляхом аваківськорябошляпкінських руїнореформ?
Ні, він на пойтіть не може.
Головне для митників - це деребан контрабасних потоків та сотні інших схем, які приносять ім мільйонні статки!! І не тільки їм......ніяких реформ для зменшення корупції та підвищення ефективності навіть не очікуйте!!! А хто буде проти таких розкладів, той агент кремля, або :"чому не на фронті ??"
ДУМАЙ-ТЕ!
Я можу пригадати тільки Велике крадівництво. Воно було проведено вчасно і за планом.