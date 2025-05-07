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Новости Заморозка войны
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РФ не слышала от Украины никаких заявлений о создании демилитаризованной зоны, - Песков

Демилитаризованная зона. Кремль отреагировал

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кита Келлога о якобы готовности Украины создать вдоль линии фронта в Украине 30-км демилитаризованную зону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, Москва пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону.

"Из Киева не было ни одного заявления по этому поводу", - сказал он.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, что Украина якобы готова заморозить войну и предлагают создать 30-километровую демилитаризованную зону.

Читайте: Песков убеждает, что предложение Путина о "перемирии" до сих пор актуально: Делаем все, чтобы празднование состоялось в мирной обстановке

Автор: 

демилитаризация (38) Песков Дмитрий (1895) россия (95687)


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Топ комментарии
+8
Ця лінія пройде по МКаДу.
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07.05.2025 16:26
+3
Так то мабуть ху#ло й наплело Вітькоффу, в перерві між розповідями про печенігів та половців.
А Вітька потім за грою в гольф розповів Трампу та Келлогу
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07.05.2025 16:46
+2
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07.05.2025 16:26
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Україна з рашкою переговори не веде - поки човникує США
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07.05.2025 16:25 Ответить
Так то мабуть ху#ло й наплело Вітькоффу, в перерві між розповідями про печенігів та половців.
А Вітька потім за грою в гольф розповів Трампу та Келлогу
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07.05.2025 16:46 Ответить
Ця лінія пройде по МКаДу.
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07.05.2025 16:26 Ответить
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07.05.2025 16:26 Ответить
домодєдово, мацква. демілітарізована зона

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07.05.2025 16:31 Ответить
Йоршику унітазний, приходь на парад під@рів 9-го - на власні баньки побачиш, як створюється демілітаризована зона.
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07.05.2025 16:37 Ответить


Джерело: Келлог в ефірі https://www.foxnews.com/video/6372430613112 Fox News, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/7/7211038/ "Європейська правда"

Деталі: За словами Келлога, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню "на місці", тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують.

А ВОТ ЭТО МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ С ЛУГОНДОНИЕЙ -

Келлог повідомив, що Україна начебто готова до тимчасової демілітаризованої зони: українські війська можуть відійти на 15 км, так само і російські. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".
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07.05.2025 16:38 Ответить
Тю, дурний.
Демілітаризація до кордону з Китаєм.
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07.05.2025 16:40 Ответить
Вчора прибиральниця з вул.Банкової так волала, що на Челябинську було чути
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07.05.2025 16:43 Ответить
Яка там демілітаризована зона? Навпаки - супер мілітаризована, вщент замінована, залита бетоном зона на кордоні з рашею до часу її розпаду.
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07.05.2025 16:46 Ответить
Хоч Трамп заявив, що він посередник - але хреновий він посередник, якщо ***** його пропозицій чути не хоче.
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07.05.2025 16:47 Ответить
Чому це, територія від Східної Європи (Нашого кордону) до Азії площею 17 098 246 км² Нас цілком влаштовує як днміліритизована територія
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07.05.2025 16:53 Ответить
пішов нах вусатий *********** глист
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07.05.2025 17:39 Ответить
 
 