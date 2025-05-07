РФ не слышала от Украины никаких заявлений о создании демилитаризованной зоны, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кита Келлога о якобы готовности Украины создать вдоль линии фронта в Украине 30-км демилитаризованную зону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, Москва пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону.

"Из Киева не было ни одного заявления по этому поводу", - сказал он.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, что Украина якобы готова заморозить войну и предлагают создать 30-километровую демилитаризованную зону.

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