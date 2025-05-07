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РФ не слышала от Украины никаких заявлений о создании демилитаризованной зоны, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кита Келлога о якобы готовности Украины создать вдоль линии фронта в Украине 30-км демилитаризованную зону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, Москва пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону.
"Из Киева не было ни одного заявления по этому поводу", - сказал он.
Ранее специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, что Украина якобы готова заморозить войну и предлагают создать 30-километровую демилитаризованную зону.
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А Вітька потім за грою в гольф розповів Трампу та Келлогу
Джерело: Келлог в ефірі https://www.foxnews.com/video/6372430613112 Fox News, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/7/7211038/ "Європейська правда"
Деталі: За словами Келлога, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню "на місці", тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують.
А ВОТ ЭТО МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ С ЛУГОНДОНИЕЙ -
Келлог повідомив, що Україна начебто готова до тимчасової демілітаризованої зони: українські війська можуть відійти на 15 км, так само і російські. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".
Демілітаризація до кордону з Китаєм.