РФ не чула від України жодних заяв щодо створення демілітаризованої зони, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву Кіта Келлога про нібито готовність України створити вздовж лінії фронту в Україні 30-км демілітаризовану зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, Москва поки що не чула від Києва будь-яких заяв про бажання встановити демілітаризовану зону.

"З Києва не було жодної заяви щодо цього", - сказав він.

Раніше спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що Україна начебто готова заморозити війну та пропонують створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.

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