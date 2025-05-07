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РФ не чула від України жодних заяв щодо створення демілітаризованої зони, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву Кіта Келлога про нібито готовність України створити вздовж лінії фронту в Україні 30-км демілітаризовану зону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, Москва поки що не чула від Києва будь-яких заяв про бажання встановити демілітаризовану зону.
"З Києва не було жодної заяви щодо цього", - сказав він.
Раніше спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що Україна начебто готова заморозити війну та пропонують створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.
Топ коментарі
+9 Старый зольдат
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+3 Ярослав Кийко
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+2 Алекс Скела
показати весь коментар07.05.2025 16:26
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А Вітька потім за грою в гольф розповів Трампу та Келлогу
Джерело: Келлог в ефірі https://www.foxnews.com/video/6372430613112 Fox News, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/7/7211038/ "Європейська правда"
Деталі: За словами Келлога, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню "на місці", тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують.
А ВОТ ЭТО МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ С ЛУГОНДОНИЕЙ -
Келлог повідомив, що Україна начебто готова до тимчасової демілітаризованої зони: українські війська можуть відійти на 15 км, так само і російські. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".
Демілітаризація до кордону з Китаєм.