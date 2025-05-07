УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10554 відвідувача онлайн
Новини Заморозка війни
1 945 13

РФ не чула від України жодних заяв щодо створення демілітаризованої зони, - Пєсков

Демілітаризована зона. Кремль відреагував

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву Кіта Келлога про нібито готовність України створити вздовж лінії фронту в Україні 30-км демілітаризовану зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, Москва поки що не чула від Києва будь-яких заяв про бажання встановити демілітаризовану зону.

"З Києва не було жодної заяви щодо цього", - сказав він.

Раніше спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що Україна начебто готова заморозити війну та пропонують створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.

Читайте: Пєсков переконує, що пропозиція Путіна про "перемир’я" досі актуальна: Робимо все, щоб святкування відбулося в мирній обстановці

Автор: 

демілітаризація (15) Пєсков Дмитро (1646) росія (65394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Ця лінія пройде по МКаДу.
показати весь коментар
07.05.2025 16:26
+3
Так то мабуть ху#ло й наплело Вітькоффу, в перерві між розповідями про печенігів та половців.
А Вітька потім за грою в гольф розповів Трампу та Келлогу
показати весь коментар
07.05.2025 16:46
+2
показати весь коментар
07.05.2025 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна з рашкою переговори не веде - поки човникує США
показати весь коментар
07.05.2025 16:25 Відповісти
Так то мабуть ху#ло й наплело Вітькоффу, в перерві між розповідями про печенігів та половців.
А Вітька потім за грою в гольф розповів Трампу та Келлогу
показати весь коментар
07.05.2025 16:46 Відповісти
Ця лінія пройде по МКаДу.
показати весь коментар
07.05.2025 16:26 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2025 16:26 Відповісти
домодєдово, мацква. демілітарізована зона

показати весь коментар
07.05.2025 16:31 Відповісти
Йоршику унітазний, приходь на парад під@рів 9-го - на власні баньки побачиш, як створюється демілітаризована зона.
показати весь коментар
07.05.2025 16:37 Відповісти


Джерело: Келлог в ефірі https://www.foxnews.com/video/6372430613112 Fox News, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/7/7211038/ "Європейська правда"

Деталі: За словами Келлога, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню "на місці", тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують.

А ВОТ ЭТО МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ С ЛУГОНДОНИЕЙ -

Келлог повідомив, що Україна начебто готова до тимчасової демілітаризованої зони: українські війська можуть відійти на 15 км, так само і російські. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".
показати весь коментар
07.05.2025 16:38 Відповісти
Тю, дурний.
Демілітаризація до кордону з Китаєм.
показати весь коментар
07.05.2025 16:40 Відповісти
Вчора прибиральниця з вул.Банкової так волала, що на Челябинську було чути
показати весь коментар
07.05.2025 16:43 Відповісти
Яка там демілітаризована зона? Навпаки - супер мілітаризована, вщент замінована, залита бетоном зона на кордоні з рашею до часу її розпаду.
показати весь коментар
07.05.2025 16:46 Відповісти
Хоч Трамп заявив, що він посередник - але хреновий він посередник, якщо ***** його пропозицій чути не хоче.
показати весь коментар
07.05.2025 16:47 Відповісти
Чому це, територія від Східної Європи (Нашого кордону) до Азії площею 17 098 246 км² Нас цілком влаштовує як днміліритизована територія
показати весь коментар
07.05.2025 16:53 Відповісти
пішов нах вусатий *********** глист
показати весь коментар
07.05.2025 17:39 Відповісти
 
 