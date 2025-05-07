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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Пєсков переконує, що пропозиція Путіна про "перемир’я" досі актуальна: Робимо все, щоб святкування відбулося в мирній обстановці

пєсков про припинення вогню

В Кремлі переконують, що пропозиція Путіна щодо так званого "перемир'я" на час святкування ювілею Перемоги нібито досі в силі.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Позиція РФ щодо перемир'я добре відома, всі вказівки дали, жодних нових вказівок немає", - заявив він.

Пєсков також додав, що мобільний інтернет у Москві на час підготовки та проведення параду обмежили через "небезпечне сусідство".

"До цього треба ставитися з розумінням", - зауважив речник Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков: "Перемир’я" на 9 травня актуальне, але за умови взаємності з боку України

Окрім того, речник Кремля підкреслив, що російські військові "роблять усе необхідне, щоб святкування... пройшло в спокійній і мирній обстановці".

За словами Пєскова, російська влада не планує запрошувати на парад у Москві екслідерів зарубіжних держав, які живуть зараз у Росії.

Нагадаємо, що вночі РФ масовано атакувала Україну. Зокрема, під комбінованим ударом перебувала столиця. У низці регіонів від ночі були тривалі повітряні тривоги через атаку "Шахедів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" знову атакують Київ: працює ППО

Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".

Автор: 

День Перемоги (452) Пєсков Дмитро (1646) перемир’я (962)


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Топ коментарі
+21
Поки кацапи постягували половину ппо у мацкву, треба їбашити жирні та важливі цілі рф.
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07.05.2025 13:32
+16
Самая лучшая "мирная обстановка" в мацкве выглядит так:
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07.05.2025 13:35
+13
цинічна,смердюча потвора.
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07.05.2025 13:40
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07.05.2025 13:32 Відповісти
а шо такое*? вы побольше пво стягивайте для резиновой попы,побольше вундервафлей орешником который болванками раскидываеться угрожайте,а 3 кг дроны пока парализуют единственный завод по оптоволокну 1-2 других завода впк.
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07.05.2025 13:32 Відповісти
Поки кацапи постягували половину ппо у мацкву, треба їбашити жирні та важливі цілі рф.
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07.05.2025 13:32 Відповісти
Жирна та важлива ціль на трибуні буде: *****, Кім чен Зе та Сі дзін Пынь. Жирнішої і пріорітетнішої цілі немає в цьому всесвіті нашої війни.
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07.05.2025 13:35 Відповісти
такі цілі не бпла-ми треба знищувати, а как мінімум, балістичними ракетами, а краще гіперзвуковими.
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07.05.2025 13:52 Відповісти
4 сентября 1987 года немецкий пилот-любитель Матиас Руст на спортивном самолёте пересёк границу СССР, добрался до Москвы и совершил посадку на Большом Москворецком мосту, в нескольких шагах от Красной площади.

******* у нас байки про руську ППО
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07.05.2025 13:54 Відповісти
підарів як цілей на параді на кривавій площі 09.05 буде доста

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07.05.2025 15:01 Відповісти
та не буде там *****. Він сцикля, буде двійник, чи тройник, чи обидва одразу)). Бити по мацкві, куди стягнуто всі ППО рашки - маячня та безглуздість. Нікого не вб'ємо, а репутацію втратимо. А от по об'єктах від яких відтягли засоби ППО - цілком розумно. Сподіваюсь так і буде.
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07.05.2025 15:02 Відповісти
Бити треба по житлових кварталах россійських свинособак.
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07.05.2025 15:35 Відповісти
Всі і всюди повторюють про "стягнуту всю ППО срашки", але немає жодного відео, котре б це підтверджувало. Звідки пішля ця чутка?
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07.05.2025 16:21 Відповісти
Згоден, ху...лоград налякати, а бити туди звідки вивезли ППО.
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07.05.2025 15:15 Відповісти
Для захисту москвт потрібно всього з десяток комплексів С-300.
Не ідеалізуйте.
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07.05.2025 15:21 Відповісти
Це вам так тільки здаєтся. Що більш- менш надійно захистити мацкву та нью мацкву і 150 С-300 може не вистачити.
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07.05.2025 15:46 Відповісти
Юрий Нестеренко

Оправдание фашизма

Презрение потомков - самое малое
из того, что заслужили строители
и защитники советского режима.

А.Подрабинек

Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия(*)
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей...
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ...
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.

май 2010
http://***.complife.info
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07.05.2025 13:33 Відповісти
Готуйся відшкребати рештки свого шефа з Червоної площі, ****** парашний йоршик
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07.05.2025 13:34 Відповісти
Ну ти і наївний, він з бункера навіть заради Сі не вилізе, для поваги пару двійників відправить
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07.05.2025 15:20 Відповісти
***** зразка 2002 року вже в живих немає. Головне шоб на камери його *******. А двійник то чи трійник, то не важливо. То вже буде політична смерть
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07.05.2025 15:22 Відповісти
Обов"язково його показувати - як він либу давить?
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07.05.2025 13:35 Відповісти
Самая лучшая "мирная обстановка" в мацкве выглядит так:
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07.05.2025 13:35 Відповісти
Так, а чого не по самому крЄмлю?
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07.05.2025 14:29 Відповісти
Кладовище мабуть поважає
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07.05.2025 15:21 Відповісти
цинічна,смердюча потвора.
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07.05.2025 13:40 Відповісти
Мразь!
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07.05.2025 13:42 Відповісти
зелена плиснява зробить усе щоб пабедабесие прашло в мирнайабстановке....ні одного дрону на мацкву не випустить
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07.05.2025 13:42 Відповісти
брехливий пацюк
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07.05.2025 13:42 Відповісти
Значит так - парада НЄ БУДЕТ !!!
..
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07.05.2025 13:43 Відповісти
Кацапье побухает, а потом примется опять убивать Украинских детей.
Гнилье народец.
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07.05.2025 13:43 Відповісти
Процентів 90 рашіян повинні бути стериалізовані.Там нормальних людей,або людей взагалі,майже немає.Майже добу товкти мирняк,а тоді белькотіти щось про жести добпрї волі.
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07.05.2025 13:44 Відповісти
"Мочу хай пьють, а не пиво !"
Генерал Москаль

.
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07.05.2025 13:45 Відповісти
А цим тільки щоб святкування було мирним ...
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07.05.2025 13:54 Відповісти
То ясен пінь шо Україна не буде лупити коли там буде Сі а також Алієв.По різним обставинам.
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07.05.2025 13:54 Відповісти
лупити цього разу якраз ПОТРІБНО.
Не саму коасну площу, а околиці, поблизу 1-2 км, щоб обісрались.
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07.05.2025 15:23 Відповісти
Щоб ви всі здохли, кацапська падаль.
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07.05.2025 13:56 Відповісти
да иди ***** *************** ********!
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07.05.2025 14:00 Відповісти
Ось і побачимо на 9 травня, чи зробить щось наш зелений фельдмаршал. Хоча би план ковер у Москві. А якщо ні, то ви знаєте всі його оманські поганяла.
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07.05.2025 14:00 Відповісти
А ми робимо все, щоб не у мирній і не відбулося.
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07.05.2025 14:02 Відповісти
Спасибо, лупоглазенький, за перемирие! Шоб ты здох...
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07.05.2025 14:03 Відповісти
Ще раз наголошу, що ***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме. Підтвердження цьому - сьогоднішні обстріли Києва, Запоріжжя та інших населених пунктів України.

Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Нині Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, ніякого перемир'я не існує, як би піздяков не намагався брехати.

Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
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07.05.2025 14:07 Відповісти
Будьте людьми, дайте терористам спокійно провести пабєдобєсіє. А потім вони знову продовжать нищити "націков, біндєравцєв".
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07.05.2025 14:14 Відповісти
Віддайте всіх військовополонених і можете спокійно ужратися боярою на пабєдабєсії.
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07.05.2025 14:19 Відповісти
А ми яким боком до святкувань у кацапів?
Це не наша проблема, що ***** конче потрібно з мавзолея ручкою помахати.
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07.05.2025 14:19 Відповісти
Та чорт з ним цим мавзолєєм, якщо з'явилася чудова можливість для ЗСУ влупити по іншим "жирним" цілям
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07.05.2025 14:20 Відповісти
Сьогодні всю ніч слухав "мирну пропозицію" - 6 "мирних" повітряних тривог з вибухами. Сподіваюсь відповідь буде не менш промовиста.
П.С. здохніть падли!
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07.05.2025 14:24 Відповісти
Нажаль ударів у відповідь не буде. Головна функція квартального клована - безпека россійських агрессорів. Він цю функцію виконує на відмінно.
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07.05.2025 15:21 Відповісти
НПЗ, заводи ВПК і склади зброї. Ось, що має бути цілью на 9 Травня. А пуйло нехай стягує все своє ППО до моцькви
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07.05.2025 14:35 Відповісти
цього разу потрібно якраз зробити наймасовіший наліт на москву!!!
не красну площу, а околиці!
Якщо Зе цього перед самим початком параду не зробить - він мудак
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07.05.2025 15:25 Відповісти
Им это нужно гораздо больше чем нам, и если наши за тишину что то не выторговали, то следует испортить им праздник победобесия
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07.05.2025 14:38 Відповісти
...а українці хочуть миру назавжди, а не на ваші три обісрані доби!!!
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07.05.2025 14:40 Відповісти
Що б ти здох варвар разом з головним терористом.
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07.05.2025 14:41 Відповісти
радує, принаймні мене, вже те, що кацапи сцються до обмороку від однієї думки про можливі обстріли Україною побєдобєсія)). Нам не можна втрачати можливість а хєрачити по НПЗ, аеродромах, військових об'єктах рашки з потроєною силою. Не можна втрачати такий шанс, поки всі засоби ППО захищають та оберігають дупу плешивого бункерного діда.
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07.05.2025 15:08 Відповісти
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07.05.2025 15:08 Відповісти
Ти **** вже ху...ла переплюнув, ліпше займайся валізою ху...ла пока вуса є
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07.05.2025 15:11 Відповісти
Відсвяткують, відпочинуть і з новими силами нумо вбивати українців. Мразі кончені.
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07.05.2025 16:08 Відповісти
 
 