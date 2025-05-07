Пєсков переконує, що пропозиція Путіна про "перемир’я" досі актуальна: Робимо все, щоб святкування відбулося в мирній обстановці

В Кремлі переконують, що пропозиція Путіна щодо так званого "перемир'я" на час святкування ювілею Перемоги нібито досі в силі.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Позиція РФ щодо перемир'я добре відома, всі вказівки дали, жодних нових вказівок немає", - заявив він.

Пєсков також додав, що мобільний інтернет у Москві на час підготовки та проведення параду обмежили через "небезпечне сусідство".

"До цього треба ставитися з розумінням", - зауважив речник Путіна.

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Окрім того, речник Кремля підкреслив, що російські військові "роблять усе необхідне, щоб святкування... пройшло в спокійній і мирній обстановці".

За словами Пєскова, російська влада не планує запрошувати на парад у Москві екслідерів зарубіжних держав, які живуть зараз у Росії.

Нагадаємо, що вночі РФ масовано атакувала Україну. Зокрема, під комбінованим ударом перебувала столиця. У низці регіонів від ночі були тривалі повітряні тривоги через атаку "Шахедів".

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Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".