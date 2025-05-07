Пєсков переконує, що пропозиція Путіна про "перемир’я" досі актуальна: Робимо все, щоб святкування відбулося в мирній обстановці
В Кремлі переконують, що пропозиція Путіна щодо так званого "перемир'я" на час святкування ювілею Перемоги нібито досі в силі.
Про це заявив сьогодні на брифінгу речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Позиція РФ щодо перемир'я добре відома, всі вказівки дали, жодних нових вказівок немає", - заявив він.
Пєсков також додав, що мобільний інтернет у Москві на час підготовки та проведення параду обмежили через "небезпечне сусідство".
"До цього треба ставитися з розумінням", - зауважив речник Путіна.
Окрім того, речник Кремля підкреслив, що російські військові "роблять усе необхідне, щоб святкування... пройшло в спокійній і мирній обстановці".
За словами Пєскова, російська влада не планує запрошувати на парад у Москві екслідерів зарубіжних держав, які живуть зараз у Росії.
Нагадаємо, що вночі РФ масовано атакувала Україну. Зокрема, під комбінованим ударом перебувала столиця. У низці регіонів від ночі були тривалі повітряні тривоги через атаку "Шахедів".
Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.
Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".
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******* у нас байки про руську ППО
Не ідеалізуйте.
Оправдание фашизма
Презрение потомков - самое малое
из того, что заслужили строители
и защитники советского режима.
А.Подрабинек
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия(*)
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей...
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ...
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
май 2010
http://***.complife.info
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Гнилье народец.
Генерал Москаль
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Не саму коасну площу, а околиці, поблизу 1-2 км, щоб обісрались.
Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Нині Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, ніякого перемир'я не існує, як би піздяков не намагався брехати.
Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
Це не наша проблема, що ***** конче потрібно з мавзолея ручкою помахати.
П.С. здохніть падли!
не красну площу, а околиці!
Якщо Зе цього перед самим початком параду не зробить - він мудак