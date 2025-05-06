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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Пєсков: "Перемир’я" на 9 травня актуальне, але за умови взаємності з боку України

пєсков

Російський диктатор Володимир Путін не відкликав свою пропозицію щодо тимчасового припинення вогню на час 9 травня.

Про це заявив прессекретар Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Зрозуміло, що ініціатива Путіна про тимчасове перемир'я на "святкові дні" є актуальною... Вогонь буде припинено. Але в разі, якщо взаємності з боку Києва не буде і триватимуть спроби завдавання ударів, то відразу ж буде "відповідь", - заявив Пєсков.

Також він поскаржився, що з українського боку досі не прозвучало жодної публічної відповіді на цю ініціативу.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про триденне "перемир’я" Путіна: Не надто багато, але це великий крок

Автор: 

Пєсков Дмитро (1645) перемир’я (958) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+11
Анальне а не актуальне це смердюче перемірення для святкування пАбедАбесия касабів на кістках десятків мілліонів загіблих. Ну, у касабів завжди все черех сраку бо вних відтуди руки ростуть.
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06.05.2025 14:52
+7
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме.

Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.

Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військова техніка касапів, будь-яких їхні х військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.

До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.
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06.05.2025 15:04
+6
Потрібно хєрачити по кацапах завжди, а 9 травня обов'язково. Але наші потужні на це не спроможні. Ось побачите.
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06.05.2025 15:06
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Пане! Скороти свою думку і виклади у темі. Тоді буде шанс, що пана почують
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06.05.2025 15:07 Відповісти
Він не пан,він господін.
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06.05.2025 15:10 Відповісти
Анальне а не актуальне це смердюче перемірення для святкування пАбедАбесия касабів на кістках десятків мілліонів загіблих. Ну, у касабів завжди все черех сраку бо вних відтуди руки ростуть.
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06.05.2025 14:52 Відповісти
Іди на....
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06.05.2025 14:52 Відповісти
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06.05.2025 14:53 Відповісти
Спочатку висадити у повітря всі російські НПЗ,, заводи ВПК і склади зброї. Бо вся протиповітряна оборона зараз у моцькві
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06.05.2025 15:00 Відповісти
Для нас не актуальне.
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06.05.2025 15:02 Відповісти
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме.

Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.

Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військова техніка касапів, будь-яких їхні х військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.

До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.
показати весь коментар
06.05.2025 15:04 Відповісти
Потрібно хєрачити по кацапах завжди, а 9 травня обов'язково. Але наші потужні на це не спроможні. Ось побачите.
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06.05.2025 15:06 Відповісти
ПНХ піськов разом зі своїм *****. Вже всі побачили якого ти хочеш перемир'я відмовившись від 30-ти денного перемир'я
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06.05.2025 15:07 Відповісти
пісюн. Чвакай до ******* захаровою, симонян (пальцем шурує дебіл), скабеевой, мангала і не забуть ту пропагандонку з Одеси.
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06.05.2025 15:15 Відповісти
Аби ж воно хоч щось для цього робило.
Сьогодні влупили по моєму рідному місту.Пожежі,руйнування,є постраждалі...
Хоча я на 100% впевнений,що удару по параду не буде.Аби ж там самі військові...Буде мирняку багато(хоча який у раші може бути мирняк),будуть діти...Ніхто на це не піде...Влупити по полігону,де вони тренуються,це можна і навіть потрібно.
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06.05.2025 15:18 Відповісти
Я дам за это обещание пакет мусора. Влом выносить.
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06.05.2025 15:21 Відповісти
Зеленский с Ермаком так пиарили удар по Москве, что наш пианист крупно обделается, если такого удара не будет.
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06.05.2025 15:22 Відповісти
нічого не буде
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06.05.2025 15:31 Відповісти
100% нічого не буде. Як завжди нічого не буде. В нинішній ситуації ми не здатні наносити удари по ворогу.
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06.05.2025 15:36 Відповісти
Хто премію встановить, якщо БПЛА на "красну площу" прилетить? Чи немає таких...?
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06.05.2025 15:31 Відповісти
готовий тисяч 5000 грн без проблем, якщо під час параду прилетить. або перед самим парадом
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06.05.2025 16:17 Відповісти
та я теж готовий - але немає тих, хто готовий відгукнутися можливістю...!
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06.05.2025 16:19 Відповісти
ПЕРЕМІРІЄ - побєдобєснообосратоє
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06.05.2025 15:45 Відповісти
Убирайся из Украины!
Твои мычания: актуально-не актуально засунь себе в ...
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06.05.2025 16:06 Відповісти
Какая взаимность? Развод и девичья фамилия!
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06.05.2025 16:17 Відповісти
Гітлер, на свій день народження, теж про ПЕРЕМИРЯ заявляв??
Ось такі, сьогодні НАСЛІДКИ, від непокараного другого співучасника, Пакту молотова-Ріббентропа!
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06.05.2025 16:37 Відповісти
Цирк на дроті. Ідейні нащадки нацистів хочуть святкувати перемогу над нацизмом.
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06.05.2025 16:58 Відповісти
Верить нельзя !
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06.05.2025 17:01 Відповісти
 
 