Пєсков: "Перемир’я" на 9 травня актуальне, але за умови взаємності з боку України

Російський диктатор Володимир Путін не відкликав свою пропозицію щодо тимчасового припинення вогню на час 9 травня.

Про це заявив прессекретар Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Зрозуміло, що ініціатива Путіна про тимчасове перемир'я на "святкові дні" є актуальною... Вогонь буде припинено. Але в разі, якщо взаємності з боку Києва не буде і триватимуть спроби завдавання ударів, то відразу ж буде "відповідь", - заявив Пєсков.

Також він поскаржився, що з українського боку досі не прозвучало жодної публічної відповіді на цю ініціативу.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

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