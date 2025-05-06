Пєсков: "Перемир’я" на 9 травня актуальне, але за умови взаємності з боку України
Російський диктатор Володимир Путін не відкликав свою пропозицію щодо тимчасового припинення вогню на час 9 травня.
Про це заявив прессекретар Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Зрозуміло, що ініціатива Путіна про тимчасове перемир'я на "святкові дні" є актуальною... Вогонь буде припинено. Але в разі, якщо взаємності з боку Києва не буде і триватимуть спроби завдавання ударів, то відразу ж буде "відповідь", - заявив Пєсков.
Також він поскаржився, що з українського боку досі не прозвучало жодної публічної відповіді на цю ініціативу.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.
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Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.
Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військова техніка касапів, будь-яких їхні х військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.
Сьогодні влупили по моєму рідному місту.Пожежі,руйнування,є постраждалі...
Хоча я на 100% впевнений,що удару по параду не буде.Аби ж там самі військові...Буде мирняку багато(хоча який у раші може бути мирняк),будуть діти...Ніхто на це не піде...Влупити по полігону,де вони тренуються,це можна і навіть потрібно.
Твои мычания: актуально-не актуально засунь себе в ...
Ось такі, сьогодні НАСЛІДКИ, від непокараного другого співучасника, Пакту молотова-Ріббентропа!