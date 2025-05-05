Трамп про триденне "перемир’я" Путіна: Не надто багато, але це великий крок

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія готові до угоди про припинення вогню, а запропоноване російським диктатором так зване "триденне перемиря" – це "великий крок" порівняно з тим, що було раніше.

Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Трамп нагадав про великі втрати як Росії, так і України на фронті.

Президент США, говорячи про "мирні зусилля" щодо російсько-української війни, сказав, що "ми перебуваємо в хорошому становищі для укладення угоди", і обидві сторони цього прагнуть.

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"Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що не здається великим досягненням, це звучить не надто багато, але це великий крок, якщо знати, звідки ми починали", - зазначив він.

Трамп заявив, що раніше Росія не була готова ні до якого "перемирʼя", бо його попередник Джо Байден "три роки не розмовляв з Путіним".

"У нас був президент, який три роки не розмовляв із Путіним, і всього цього не повинно було статися. Це війна, якої ніколи не мало бути, і ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся, що реальна кількість загиблих набагато більша, у багато разів більша, як я вважаю, але набагато більша, ніж ті цифри, які публікуються. Це дуже, дуже смертоносна, жахлива війна... Я думаю, що Росія, з урахуванням нинішніх цін на нафту і їхнього зниження... Я думаю, ми в хорошому становищі, щоб вирішити цей конфлікт. Вони хочуть його врегулювати. Україна також хоче його врегулювати", - додав американський президент.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.