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Новини Трамп про війну в Україні Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Трамп про триденне "перемир’я" Путіна: Не надто багато, але це великий крок

Трамп про триденне перемир’я Путіна

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія готові до угоди про припинення вогню, а запропоноване російським диктатором так зване "триденне перемиря" – це "великий крок" порівняно з тим, що було раніше. 

Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Трамп нагадав про великі втрати як Росії, так і України на фронті.

Президент США, говорячи про "мирні зусилля" щодо російсько-української війни, сказав, що "ми перебуваємо в хорошому становищі для укладення угоди", і обидві сторони цього прагнуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Безглузда та кровопролитна" війна між РФ й Україною має припинитися негайно, - Трамп після розмови з Ердоганом

"Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що не здається великим досягненням, це звучить не надто багато, але це великий крок, якщо знати, звідки ми починали", - зазначив він.

Трамп заявив, що раніше Росія не була готова ні до якого "перемирʼя", бо його попередник Джо Байден "три роки не розмовляв з Путіним".

"У нас був президент, який три роки не розмовляв із Путіним, і всього цього не повинно було статися. Це війна, якої ніколи не мало бути, і ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся, що реальна кількість загиблих набагато більша, у багато разів більша, як я вважаю, але набагато більша, ніж ті цифри, які публікуються. Це дуже, дуже смертоносна, жахлива війна... Я думаю, що Росія, з урахуванням нинішніх цін на нафту і їхнього зниження... Я думаю, ми в хорошому становищі, щоб вирішити цей конфлікт. Вони хочуть його врегулювати. Україна також хоче його врегулювати", - додав американський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Короткочасні "перемир’я" на 2-3 дні не мають сенсу, - Павел

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Автор: 

перемир’я (958) Трамп Дональд (5806) війна в Україні (4144)


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Топ коментарі
+16
ДОННІ - ти лошара. В мене Все. Що тут ще скажеш
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05.05.2025 21:53
+9
Лицемірний рудий соціопат намагається імітувати людські емоції за допомогою беззмістовного словесного проносу.
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05.05.2025 21:56
+8
трамп это половая тряпка, болтун и пустослов, каких мир не видел, поэтому он и спелся с путлером,

они два урода из одного огорода.
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05.05.2025 21:58
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ДОННІ - ти лошара. В мене Все. Що тут ще скажеш
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05.05.2025 21:53 Відповісти
Кого то он мне напоминает???
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05.05.2025 22:04 Відповісти
Рижий був п.даром, є і буде, допоки не опиниться в пеклі.
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05.05.2025 22:08 Відповісти
Цей "успішний бізнесмен" прийшов у велику політику на виборчі перегони свого першого президентства прямо з-під телекамер шоу "Journeyman", продюсером котрого він був з 2004 р до 2015... Ну майже точно за часом , як український відомий шоумен з антимайданівських сцен ЗА ЯНИКА став готуватися стати політиком у СПЕЦ СЕРІАЛІ "слуга народу"ПІД опрецію Кремля Буратіно.
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05.05.2025 22:27 Відповісти
Тому й продовжую стверджувати : Зе президент -це репетиція спецоперації Кремля перед МАГАпроектом для США .
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05.05.2025 22:30 Відповісти
Коли не знаєш, що робити - неси дічь ні про що
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05.05.2025 21:54 Відповісти
Дурне риже падло. Проснулося...
Щоб ти падлюко останній раз у житті проснувся.
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05.05.2025 21:55 Відповісти
Лицемірний рудий соціопат намагається імітувати людські емоції за допомогою беззмістовного словесного проносу.
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05.05.2025 21:56 Відповісти
трамп это половая тряпка, болтун и пустослов, каких мир не видел, поэтому он и спелся с путлером,

они два урода из одного огорода.
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05.05.2025 21:58 Відповісти
Його ***** поставило раком і грубо має вже більше 100 днів.
А цей ідіот ще й дякує
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05.05.2025 21:58 Відповісти
А що ж це він цього разу не згадав, що як би він був при владі, то цієі війни б не трапилось, Що як би він... то путін би не неважився , ну і так далі по тексту... Забувати починає, старіє дідусь.....
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05.05.2025 21:59 Відповісти
Це президент США - чи ********?
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05.05.2025 21:59 Відповісти
********- жиночий вид спорту гри в м'яч ! А президент ЛАЙНО !
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05.05.2025 22:09 Відповісти
Це тільки початок. 7 травня він заявить, що пушки мають мовчати. Нам не можна мовчати. Старий пердун повністю підтримує кремль , але маєм робити як Ізраїль.
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05.05.2025 22:00 Відповісти
Руда Обісьцяна Ганчирка, щоб ти здох виродок за ці 3 дні **************** перемир'я ! Маланью твою за кадик !
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05.05.2025 22:01 Відповісти
Я не розумію:воно хітре чи дурне.
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05.05.2025 22:02 Відповісти
Орки начали новую волну наступления на Донбассе. А Трамп хочет подсобить хоть чем-то своему шефу Пу. Надо хоть заставить ВСУ не стрелять в разгар попыток прорывов орков. Хватит вообще слушать этого клоуна
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05.05.2025 22:02 Відповісти
у них кожен день фестіваль "Новая волна" , тобто рюмка водки на стале
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05.05.2025 22:19 Відповісти
це аж у три рази більше за нічого, тоб то три рази нічого
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05.05.2025 22:03 Відповісти
Трамп про триденне "перемир'я" Путіна: Не надто багато

Ге ж.
Того перемир'я - як на дупі пір'я!
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05.05.2025 22:06 Відповісти
як ця гнида, всеж таки захищяє ху.ла !!!
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05.05.2025 22:10 Відповісти
Рудий аферист перетягує собі заслуги ніби то він добився триденного перемирʼя. Хоча пуйло робить це заради демонстрації своєї»величі».?аші все розуміють і не підуть на новий обман. Інакше програємо все.
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05.05.2025 22:11 Відповісти
"не надто багато, але великий крок" - воно давно з дурки виписалось?
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05.05.2025 22:16 Відповісти
Трампакс, таких "кроків" за 11 років, ми вже наїлись!!! Погано, що ти читати досі не вмієш...
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05.05.2025 22:17 Відповісти
Ти теж ще не розмовляв з пуйлом а понту що ти Месія,прийшов щоб світ спасти.Чи розумієш що путлер це гітлер ХХІ століття?.Чи розмовляв Рузвельт з гітлером?Ні і ще раз ні! Таких шакалів на гільотину і в прямому ефірі трансляцію вести.Разів 200 повтор би подивився.
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05.05.2025 22:21 Відповісти
Долбо**** кончений. Великий крок до чого? До того що ***** наказав щоб і йому і таким же вбивцям не зірвали день побєдобєсія? Після чого воно почне з ще більшою силою війну заручившись підтримкою Китаю, північної кореї і інших терористів
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05.05.2025 22:23 Відповісти
У Трампа хронічна профузна словесна діарея.
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05.05.2025 22:24 Відповісти
Тампон вже в котрий раз заявляє що краще з'їсти маленьку тарілочку гівна яку йому запропонував ***** чим з'їсти велику кастрюлю гівна з чемодана *****. Тобто Тампону зовсім даже в голову не приходить що можна не їсти гівно яке йому пропонує дітовбивця *****.
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05.05.2025 22:28 Відповісти
старий імбецил
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05.05.2025 22:29 Відповісти
Цей дурень керує найбагатшою країною
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05.05.2025 22:31 Відповісти
Пока ядерное оружие не научимся клепать, - толку никакого не будет. ЯО -это главная безопасность страны и народа. Остальное - от лукавого. Уже должны были бы заминированы все ядерные объекты. Попробовать запускать Чернобыльскую Аэс. Все, что на нашей территории должно работать на победу. Иначе, тромпопуйла не остановишь. Так и будут, в тандеме, старые песни о главном петь.
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05.05.2025 22:32 Відповісти
все зрозуміло.
трамп дав команду зе забезпечити параші 3 дні без обстрілів.
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05.05.2025 22:36 Відповісти
Дурень !
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05.05.2025 22:45 Відповісти
 
 