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Новости Трамп о войне в Украине Путин объявил перемирие на 9 мая
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Трамп о трехдневном "перемирии" Путина: Не слишком много, но это большой шаг

Трамп о трехдневном перемирии Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия готовы к соглашению о прекращении огня, а предложенное российским диктатором так называемое "трехдневное перемирие" - это "большой шаг" по сравнению с тем, что было раньше.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Трамп напомнил о больших потерях как России, так и Украины на фронте.

Президент США, говоря о "мирных усилиях" относительно российско-украинской войны, сказал, что "мы находимся в хорошем положении для заключения соглашения", и обе стороны к этому стремятся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Бессмысленная и кровопролитная" война между РФ и Украиной должна прекратиться немедленно, - Трамп после разговора с Эрдоганом

"Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то случится. Мы надеемся, что так и будет. Как вы знаете, Путин объявил о не кажущемся большим достижением трехдневном прекращении огня, это звучит не слишком много, но это большой шаг, если знать, откуда мы начинали", - отметил он.

Трамп заявил, что ранее Россия не была готова ни к какому "перемирию", потому что его предшественник Джо Байден "три года не разговаривал с Путиным".

"У нас был президент, который три года не разговаривал с Путиным, и всего этого не должно было произойти. Это война, которой никогда не должно было быть, и вы будете очень разочарованы, когда узнаете, что реальное количество погибших намного больше, во много раз больше, как я считаю, но намного больше, чем те цифры, которые публикуются. Это очень, очень смертоносная, ужасная война... Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения... Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы решить этот конфликт. Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", - добавил американский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кратковременные "перемирия" на 2-3 дня не имеют смысла, - Павел

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня Победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Автор: 

перемирие (1651) Трамп Дональд (5377) война в Украине (4109)


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Топ комментарии
+35
ДОННІ - ти лошара. В мене Все. Що тут ще скажеш
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05.05.2025 21:53
+22
Лицемірний рудий соціопат намагається імітувати людські емоції за допомогою беззмістовного словесного проносу.
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05.05.2025 21:56
+19
трамп это половая тряпка, болтун и пустослов, каких мир не видел, поэтому он и спелся с путлером,

они два урода из одного огорода.
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05.05.2025 21:58
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ДОННІ - ти лошара. В мене Все. Що тут ще скажеш
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05.05.2025 21:53 Ответить
Кого то он мне напоминает???
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05.05.2025 22:04 Ответить
Рижий був п.даром, є і буде, допоки не опиниться в пеклі.
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05.05.2025 22:08 Ответить
Цей "успішний бізнесмен" прийшов у велику політику на виборчі перегони свого першого президентства прямо з-під телекамер шоу "Journeyman", продюсером котрого він був з 2004 р до 2015... Ну майже точно за часом , як український відомий шоумен з антимайданівських сцен ЗА ЯНИКА став готуватися стати політиком у СПЕЦ СЕРІАЛІ "слуга народу"ПІД опрецію Кремля Буратіно.
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05.05.2025 22:27 Ответить
Тому й продовжую стверджувати : Зе президент -це репетиція спецоперації Кремля перед МАГАпроектом для США .
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05.05.2025 22:30 Ответить
Прем'єра першого сезону серіалу"Слуга Народу" відбулася 16 листопада 2015 року на телеканалі 1+1, у грудні 2015 року вийшла остання 24-та серія першого сезону.
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05.05.2025 23:23 Ответить
так що НЕ МАЙЖЕ, а рік в рік гебенія почала розробляти майбутніх президентів найважливіших для себе - в Україні та США .
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05.05.2025 23:25 Ответить
І ми всі, знаємо кого.
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05.05.2025 23:32 Ответить
Коли не знаєш, що робити - неси дічь ні про що
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05.05.2025 21:54 Ответить
Дурне риже падло. Проснулося...
Щоб ти падлюко останній раз у житті проснувся.
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05.05.2025 21:55 Ответить
Лицемірний рудий соціопат намагається імітувати людські емоції за допомогою беззмістовного словесного проносу.
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05.05.2025 21:56 Ответить
трамп это половая тряпка, болтун и пустослов, каких мир не видел, поэтому он и спелся с путлером,

они два урода из одного огорода.
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05.05.2025 21:58 Ответить
Його ***** поставило раком і грубо має вже більше 100 днів.
А цей ідіот ще й дякує
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05.05.2025 21:58 Ответить
А що ж це він цього разу не згадав, що як би він був при владі, то цієі війни б не трапилось, Що як би він... то путін би не неважився , ну і так далі по тексту... Забувати починає, старіє дідусь.....
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05.05.2025 21:59 Ответить
Це президент США - чи ********?
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05.05.2025 21:59 Ответить
********- жиночий вид спорту гри в м'яч ! А президент ЛАЙНО !
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05.05.2025 22:09 Ответить
О божєчкі мій дружбан ХУ зробив перші три крочки до миру - БЛД !Ну тепер вже можна починати пздити Україну ... А то якось після підписаної угоди з копалинами, типу невдобно було ...
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06.05.2025 00:30 Ответить
Це тільки початок. 7 травня він заявить, що пушки мають мовчати. Нам не можна мовчати. Старий пердун повністю підтримує кремль , але маєм робити як Ізраїль.
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05.05.2025 22:00 Ответить
Руда Обісьцяна Ганчирка, щоб ти здох виродок за ці 3 дні **************** перемир'я ! Маланью твою за кадик !
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05.05.2025 22:01 Ответить
Я не розумію:воно хітре чи дурне.
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05.05.2025 22:02 Ответить
Орки начали новую волну наступления на Донбассе. А Трамп хочет подсобить хоть чем-то своему шефу Пу. Надо хоть заставить ВСУ не стрелять в разгар попыток прорывов орков. Хватит вообще слушать этого клоуна
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05.05.2025 22:02 Ответить
у них кожен день фестіваль "Новая волна" , тобто рюмка водки на стале
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05.05.2025 22:19 Ответить
це аж у три рази більше за нічого, тоб то три рази нічого
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05.05.2025 22:03 Ответить
Трамп про триденне "перемир'я" Путіна: Не надто багато

Ге ж.
Того перемир'я - як на дупі пір'я!
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05.05.2025 22:06 Ответить
як ця гнида, всеж таки захищяє ху.ла !!!
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05.05.2025 22:10 Ответить
Рудий аферист перетягує собі заслуги ніби то він добився триденного перемирʼя. Хоча пуйло робить це заради демонстрації своєї»величі».?аші все розуміють і не підуть на новий обман. Інакше програємо все.
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05.05.2025 22:11 Ответить
"не надто багато, але великий крок" - воно давно з дурки виписалось?
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05.05.2025 22:16 Ответить
Трампакс, таких "кроків" за 11 років, ми вже наїлись!!! Погано, що ти читати досі не вмієш...
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05.05.2025 22:17 Ответить
Ти теж ще не розмовляв з пуйлом а понту що ти Месія,прийшов щоб світ спасти.Чи розумієш що путлер це гітлер ХХІ століття?.Чи розмовляв Рузвельт з гітлером?Ні і ще раз ні! Таких шакалів на гільотину і в прямому ефірі трансляцію вести.Разів 200 повтор би подивився.
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05.05.2025 22:21 Ответить
Долбо**** кончений. Великий крок до чого? До того що ***** наказав щоб і йому і таким же вбивцям не зірвали день побєдобєсія? Після чого воно почне з ще більшою силою війну заручившись підтримкою Китаю, північної кореї і інших терористів
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05.05.2025 22:23 Ответить
У Трампа хронічна профузна словесна діарея.
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05.05.2025 22:24 Ответить
Тампон вже в котрий раз заявляє що краще з'їсти маленьку тарілочку гівна яку йому запропонував ***** чим з'їсти велику кастрюлю гівна з чемодана *****. Тобто Тампону зовсім даже в голову не приходить що можна не їсти гівно яке йому пропонує дітовбивця *****.
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05.05.2025 22:28 Ответить
старий імбецил
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05.05.2025 22:29 Ответить
Цей дурень керує найбагатшою країною
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05.05.2025 22:31 Ответить
Пока ядерное оружие не научимся клепать, - толку никакого не будет. ЯО -это главная безопасность страны и народа. Остальное - от лукавого. Уже должны были бы заминированы все ядерные объекты. Попробовать запускать Чернобыльскую Аэс. Все, что на нашей территории должно работать на победу. Иначе, тромпопуйла не остановишь. Так и будут, в тандеме, старые песни о главном петь.
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05.05.2025 22:32 Ответить
все зрозуміло.
трамп дав команду зе забезпечити параші 3 дні без обстрілів.
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05.05.2025 22:36 Ответить
Дурень !
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05.05.2025 22:45 Ответить
""Я справді вірю, що ми ближчі (в досягненні угоди, - ред.) з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі", - сказав американський лідер. Джерело: https://censor.net/ua/n3550367"
"Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що не здається великим досягненням, це звучить не надто багато, але це великий крок Джерело: https://censor.net/ua/n3550597"
тепер зрозуміло до якої сторони вони ближче
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05.05.2025 22:47 Ответить
Зовсім отупів Трампушко! Дійсно, лох...
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05.05.2025 22:55 Ответить
але це великий крок...."дуже великий крок"...кожну ніч сукі кацапськи п'ють кров українців...а три дня може не будуть....окуєть.
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05.05.2025 22:56 Ответить
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05.05.2025 23:09 Ответить
Хорошее кЫно получается: "Запу(с)кать низзя помиловать". Сценарий - The Ленский. Режиссёр - The Ленский. Хлафный херой - The Ленский. ОСКАР - The Ленскому.
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05.05.2025 23:20 Ответить
особисто зпаяв кілька батерей на дрони гниді ************
земля лайном - ділди ваювали
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06.05.2025 00:09 Ответить
 
 