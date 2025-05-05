Трамп о трехдневном "перемирии" Путина: Не слишком много, но это большой шаг

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия готовы к соглашению о прекращении огня, а предложенное российским диктатором так называемое "трехдневное перемирие" - это "большой шаг" по сравнению с тем, что было раньше.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Трамп напомнил о больших потерях как России, так и Украины на фронте.

Президент США, говоря о "мирных усилиях" относительно российско-украинской войны, сказал, что "мы находимся в хорошем положении для заключения соглашения", и обе стороны к этому стремятся.

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"Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то случится. Мы надеемся, что так и будет. Как вы знаете, Путин объявил о не кажущемся большим достижением трехдневном прекращении огня, это звучит не слишком много, но это большой шаг, если знать, откуда мы начинали", - отметил он.

Трамп заявил, что ранее Россия не была готова ни к какому "перемирию", потому что его предшественник Джо Байден "три года не разговаривал с Путиным".

"У нас был президент, который три года не разговаривал с Путиным, и всего этого не должно было произойти. Это война, которой никогда не должно было быть, и вы будете очень разочарованы, когда узнаете, что реальное количество погибших намного больше, во много раз больше, как я считаю, но намного больше, чем те цифры, которые публикуются. Это очень, очень смертоносная, ужасная война... Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения... Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы решить этот конфликт. Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", - добавил американский президент.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня Победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.