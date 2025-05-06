Песков: "Перемирие" на 9 мая актуально, но при условии взаимности со стороны Украины

Российский диктатор Владимир Путин не отозвал свое предложение о временном прекращении огня на время 9 мая.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Понятно, что инициатива Путина о временном перемирии на "праздничные дни" является актуальной... Огонь будет прекращен. Но в случае, если взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет "ответка", - заявил Песков.

Также он пожаловался, что с украинской стороны до сих пор не прозвучало ни одного публичного ответа на эту инициативу.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

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