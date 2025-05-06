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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Песков: "Перемирие" на 9 мая актуально, но при условии взаимности со стороны Украины

пєсков

Российский диктатор Владимир Путин не отозвал свое предложение о временном прекращении огня на время 9 мая.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Понятно, что инициатива Путина о временном перемирии на "праздничные дни" является актуальной... Огонь будет прекращен. Но в случае, если взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет "ответка", - заявил Песков.

Также он пожаловался, что с украинской стороны до сих пор не прозвучало ни одного публичного ответа на эту инициативу.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о трехдневном "перемирии" Путина: Не слишком много, но это большой шаг

Автор: 

Песков Дмитрий (1894) перемирие (1655) война в Украине (4134)


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Топ комментарии
+12
Анальне а не актуальне це смердюче перемірення для святкування пАбедАбесия касабів на кістках десятків мілліонів загіблих. Ну, у касабів завжди все черех сраку бо вних відтуди руки ростуть.
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06.05.2025 14:52
+11
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме.

Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.

Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військова техніка касапів, будь-яких їхні х військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.

До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.
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06.05.2025 15:04
+9
ПНХ піськов разом зі своїм *****. Вже всі побачили якого ти хочеш перемир'я відмовившись від 30-ти денного перемир'я
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06.05.2025 15:07
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Пане! Скороти свою думку і виклади у темі. Тоді буде шанс, що пана почують
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06.05.2025 15:07 Ответить
Він не пан,він господін.
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06.05.2025 15:10 Ответить
Анальне а не актуальне це смердюче перемірення для святкування пАбедАбесия касабів на кістках десятків мілліонів загіблих. Ну, у касабів завжди все черех сраку бо вних відтуди руки ростуть.
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06.05.2025 14:52 Ответить
Іди на....
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06.05.2025 14:52 Ответить
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06.05.2025 14:53 Ответить
Спочатку висадити у повітря всі російські НПЗ,, заводи ВПК і склади зброї. Бо вся протиповітряна оборона зараз у моцькві
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06.05.2025 15:00 Ответить
Для нас не актуальне.
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06.05.2025 15:02 Ответить
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме.

Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.

Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військова техніка касапів, будь-яких їхні х військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.

До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.
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06.05.2025 15:04 Ответить
Потрібно хєрачити по кацапах завжди, а 9 травня обов'язково. Але наші потужні на це не спроможні. Ось побачите.
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06.05.2025 15:06 Ответить
ПНХ піськов разом зі своїм *****. Вже всі побачили якого ти хочеш перемир'я відмовившись від 30-ти денного перемир'я
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06.05.2025 15:07 Ответить
пісюн. Чвакай до ******* захаровою, симонян (пальцем шурує дебіл), скабеевой, мангала і не забуть ту пропагандонку з Одеси.
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06.05.2025 15:15 Ответить
Аби ж воно хоч щось для цього робило.
Сьогодні влупили по моєму рідному місту.Пожежі,руйнування,є постраждалі...
Хоча я на 100% впевнений,що удару по параду не буде.Аби ж там самі військові...Буде мирняку багато(хоча який у раші може бути мирняк),будуть діти...Ніхто на це не піде...Влупити по полігону,де вони тренуються,це можна і навіть потрібно.
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06.05.2025 15:18 Ответить
Я дам за это обещание пакет мусора. Влом выносить.
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06.05.2025 15:21 Ответить
Зеленский с Ермаком так пиарили удар по Москве, что наш пианист крупно обделается, если такого удара не будет.
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06.05.2025 15:22 Ответить
нічого не буде
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06.05.2025 15:31 Ответить
100% нічого не буде. Як завжди нічого не буде. В нинішній ситуації ми не здатні наносити удари по ворогу.
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06.05.2025 15:36 Ответить
Хто премію встановить, якщо БПЛА на "красну площу" прилетить? Чи немає таких...?
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06.05.2025 15:31 Ответить
готовий тисяч 5000 грн без проблем, якщо під час параду прилетить. або перед самим парадом
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06.05.2025 16:17 Ответить
та я теж готовий - але немає тих, хто готовий відгукнутися можливістю...!
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06.05.2025 16:19 Ответить
ПЕРЕМІРІЄ - побєдобєснообосратоє
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06.05.2025 15:45 Ответить
Убирайся из Украины!
Твои мычания: актуально-не актуально засунь себе в ...
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06.05.2025 16:06 Ответить
Какая взаимность? Развод и девичья фамилия!
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06.05.2025 16:17 Ответить
Гітлер, на свій день народження, теж про ПЕРЕМИРЯ заявляв??
Ось такі, сьогодні НАСЛІДКИ, від непокараного другого співучасника, Пакту молотова-Ріббентропа!
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06.05.2025 16:37 Ответить
Цирк на дроті. Ідейні нащадки нацистів хочуть святкувати перемогу над нацизмом.
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06.05.2025 16:58 Ответить
Верить нельзя !
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06.05.2025 17:01 Ответить
Хрін вам по всій кацапській морді, ви нашому люду життя зламали, а самі будете празнувати? Шоб ви всі в пеклі згоріли !
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06.05.2025 17:18 Ответить
Письков, записывайся лучше сюда пока скидки действуют.
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06.05.2025 18:01 Ответить
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06.05.2025 18:03 Ответить
Довіри обіцянкам ху@ ла і йоршикам ніколи не було
і бути не може , так як вони терористи , окупанти ,
вбивці і брехуни від народження !
Щоб ви всі здохли на тому параді на красній площі ,
це побажання мільйонів людей 😡

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06.05.2025 18:20 Ответить
Що б ти здох падло разом з путіном.
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06.05.2025 19:03 Ответить
 
 