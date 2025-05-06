Песков: "Перемирие" на 9 мая актуально, но при условии взаимности со стороны Украины
Российский диктатор Владимир Путин не отозвал свое предложение о временном прекращении огня на время 9 мая.
Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Понятно, что инициатива Путина о временном перемирии на "праздничные дни" является актуальной... Огонь будет прекращен. Но в случае, если взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет "ответка", - заявил Песков.
Также он пожаловался, что с украинской стороны до сих пор не прозвучало ни одного публичного ответа на эту инициативу.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.
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Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.
Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військова техніка касапів, будь-яких їхні х військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.
Сьогодні влупили по моєму рідному місту.Пожежі,руйнування,є постраждалі...
Хоча я на 100% впевнений,що удару по параду не буде.Аби ж там самі військові...Буде мирняку багато(хоча який у раші може бути мирняк),будуть діти...Ніхто на це не піде...Влупити по полігону,де вони тренуються,це можна і навіть потрібно.
Твои мычания: актуально-не актуально засунь себе в ...
Ось такі, сьогодні НАСЛІДКИ, від непокараного другого співучасника, Пакту молотова-Ріббентропа!
і бути не може , так як вони терористи , окупанти ,
вбивці і брехуни від народження !
Щоб ви всі здохли на тому параді на красній площі ,
це побажання мільйонів людей 😡