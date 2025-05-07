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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Песков убеждает, что предложение Путина о "перемирии" по-прежнему актуально: Делаем все, чтобы празднование прошло в мирной обстановке

Песков о прекращении огня

В Кремле убеждают, что предложение Путина о так называемом "перемирии" на время празднования юбилея Победы якобы до сих пор в силе.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания дали, никаких новых указаний нет", - заявил он.

Песков также добавил, что мобильный интернет в Москве на время подготовки и проведения парада ограничили из-за "опасного соседства".

"К этому надо относиться с пониманием", - отметил спикер Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков: "Перемирие" на 9 мая актуально, но при условии взаимности со стороны Украины

Кроме того, спикер Кремля подчеркнул, что российские военные "делают все необходимое, чтобы празднование... прошло в спокойной и мирной обстановке".

По словам Пескова, российские власти не планируют приглашать на парад в Москве экс-лидеров зарубежных государств, которые живут сейчас в России.

Напомним, что ночью РФ массированно атаковала Украину. В частности, под комбинированным ударом находилась столица. В ряде регионов с ночи были длительные воздушные тревоги из-за атаки "Шахедов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" снова атакуют Киев: работает ПВО

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

Автор: 

День Победы (1225) Песков Дмитрий (1894) перемирие (1655)


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Топ комментарии
+4
а шо такое*? вы побольше пво стягивайте для резиновой попы,побольше вундервафлей орешником который болванками раскидываеться угрожайте,а 3 кг дроны пока парализуют единственный завод по оптоволокну 1-2 других завода впк.
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07.05.2025 13:32
+4
Поки кацапи постягували половину ппо у мацкву, треба їбашити жирні та важливі цілі рф.
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07.05.2025 13:32
+3
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07.05.2025 13:32
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07.05.2025 13:32 Ответить
а шо такое*? вы побольше пво стягивайте для резиновой попы,побольше вундервафлей орешником который болванками раскидываеться угрожайте,а 3 кг дроны пока парализуют единственный завод по оптоволокну 1-2 других завода впк.
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07.05.2025 13:32 Ответить
Поки кацапи постягували половину ппо у мацкву, треба їбашити жирні та важливі цілі рф.
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07.05.2025 13:32 Ответить
Жирна та важлива ціль на трибуні буде: *****, Кім чен Зе та Сі дзін Пынь. Жирнішої і пріорітетнішої цілі немає в цьому всесвіті нашої війни.
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07.05.2025 13:35 Ответить
такі цілі не бпла-ми треба знищувати, а как мінімум, балістичними ракетами, а краще гіперзвуковими.
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07.05.2025 13:52 Ответить
4 сентября 1987 года немецкий пилот-любитель Матиас Руст на спортивном самолёте пересёк границу СССР, добрался до Москвы и совершил посадку на Большом Москворецком мосту, в нескольких шагах от Красной площади.

******* у нас байки про руську ППО
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07.05.2025 13:54 Ответить
Юрий Нестеренко

Оправдание фашизма

Презрение потомков - самое малое
из того, что заслужили строители
и защитники советского режима.

А.Подрабинек

Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия(*)
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей...
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ...
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.

май 2010
http://***.complife.info
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07.05.2025 13:33 Ответить
Готуйся відшкребати рештки свого шефа з Червоної площі, ****** парашний йоршик
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07.05.2025 13:34 Ответить
Обов"язково його показувати - як він либу давить?
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07.05.2025 13:35 Ответить
Самая лучшая "мирная обстановка" в мацкве выглядит так:
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07.05.2025 13:35 Ответить
цинічна,смердюча потвора.
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07.05.2025 13:40 Ответить
Мразь!
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07.05.2025 13:42 Ответить
зелена плиснява зробить усе щоб пабедабесие прашло в мирнайабстановке....ні одного дрону на мацкву не випустить
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07.05.2025 13:42 Ответить
брехливий пацюк
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07.05.2025 13:42 Ответить
Значит так - парада НЄ БУДЕТ !!!
..
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07.05.2025 13:43 Ответить
Кацапье побухает, а потом примется опять убивать Украинских детей.
Гнилье народец.
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07.05.2025 13:43 Ответить
Процентів 90 рашіян повинні бути стериалізовані.Там нормальних людей,або людей взагалі,майже немає.Майже добу товкти мирняк,а тоді белькотіти щось про жести добпрї волі.
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07.05.2025 13:44 Ответить
"Мочу хай пьють, а не пиво !"
Генерал Москаль

.
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07.05.2025 13:45 Ответить
А цим тільки щоб святкування було мирним ...
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07.05.2025 13:54 Ответить
То ясен пінь шо Україна не буде лупити коли там буде Сі а також Алієв.По різним обставинам.
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07.05.2025 13:54 Ответить
Щоб ви всі здохли, кацапська падаль.
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07.05.2025 13:56 Ответить
да иди ***** *************** ********!
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07.05.2025 14:00 Ответить
Ось і побачимо на 9 травня, чи зробить щось наш зелений фельдмаршал. Хоча би план ковер у Москві. А якщо ні, то ви знаєте всі його оманські поганяла.
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07.05.2025 14:00 Ответить
А ми робимо все, щоб не у мирній і не відбулося.
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07.05.2025 14:02 Ответить
Спасибо, лупоглазенький, за перемирие! Шоб ты здох...
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07.05.2025 14:03 Ответить
Ще раз наголошу, що ***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме. Підтвердження цьому - сьогоднішні обстріли Києва, Запоріжжя та інших населених пунктів України.

Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Нині Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, ніякого перемир'я не існує, як би піздяков не намагався брехати.

Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
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07.05.2025 14:07 Ответить
 
 