Песков убеждает, что предложение Путина о "перемирии" по-прежнему актуально: Делаем все, чтобы празднование прошло в мирной обстановке

В Кремле убеждают, что предложение Путина о так называемом "перемирии" на время празднования юбилея Победы якобы до сих пор в силе.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания дали, никаких новых указаний нет", - заявил он.

Песков также добавил, что мобильный интернет в Москве на время подготовки и проведения парада ограничили из-за "опасного соседства".

"К этому надо относиться с пониманием", - отметил спикер Путина.

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Кроме того, спикер Кремля подчеркнул, что российские военные "делают все необходимое, чтобы празднование... прошло в спокойной и мирной обстановке".

По словам Пескова, российские власти не планируют приглашать на парад в Москве экс-лидеров зарубежных государств, которые живут сейчас в России.

Напомним, что ночью РФ массированно атаковала Украину. В частности, под комбинированным ударом находилась столица. В ряде регионов с ночи были длительные воздушные тревоги из-за атаки "Шахедов".

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Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".