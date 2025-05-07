Песков убеждает, что предложение Путина о "перемирии" по-прежнему актуально: Делаем все, чтобы празднование прошло в мирной обстановке
В Кремле убеждают, что предложение Путина о так называемом "перемирии" на время празднования юбилея Победы якобы до сих пор в силе.
Об этом заявил сегодня на брифинге спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания дали, никаких новых указаний нет", - заявил он.
Песков также добавил, что мобильный интернет в Москве на время подготовки и проведения парада ограничили из-за "опасного соседства".
"К этому надо относиться с пониманием", - отметил спикер Путина.
Кроме того, спикер Кремля подчеркнул, что российские военные "делают все необходимое, чтобы празднование... прошло в спокойной и мирной обстановке".
По словам Пескова, российские власти не планируют приглашать на парад в Москве экс-лидеров зарубежных государств, которые живут сейчас в России.
Напомним, что ночью РФ массированно атаковала Украину. В частности, под комбинированным ударом находилась столица. В ряде регионов с ночи были длительные воздушные тревоги из-за атаки "Шахедов".
Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.
Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".
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******* у нас байки про руську ППО
Оправдание фашизма
Презрение потомков - самое малое
из того, что заслужили строители
и защитники советского режима.
А.Подрабинек
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия(*)
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей...
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ...
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
май 2010
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Гнилье народец.
Генерал Москаль
.
Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Нині Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, ніякого перемир'я не існує, як би піздяков не намагався брехати.
Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.