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Новости Блокировка Венгрией решений ЕС
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Европа должна найти способ преодолеть блокирование решений ЕС одной страной, - глава МИД Латвии Браже

Браже призывает найти способ избежать блокирования решений ЕС одной страной

Европе необходимо найти способ преодолеть блокирование одной страной Евросоюза инициатив и решений большинства государств-членов блока.

Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже заявила перед началом неформальной встречи со своими коллегами из стран ЕС в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы должны найти способы преодолеть блокирование в процессе принятия решений в ЕС. Мы не можем позволить себе, чтобы одна страна взяла в заложники всю хорошую работу, которую делают все остальные члены",- заявила дипломат.

Кроме этого, она отметила, что самое главное сейчас - лишить Россию средств для ведения войны.

"Накануне комиссия опубликовала замечательный документ об уменьшении зависимости от российских энергоносителей, поэтому нашим приоритетом является, безусловно, отказ Европы от российского газа и нефти, российских удобрений. И это является приоритетом для всех стран, поскольку именно эти деньги Россия использует для ведения войны против Украины. Поэтому самый дешевый способ для нас не поддерживать войну - не покупать российские товары",- заявила Браже.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи заблокировал одобрение нового плана ЕС по отказу от российской нефти и газа.

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Автор: 

Латвия (1339) Евросоюз (17155) блокирование (464)


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Як і ООНа повинна знайти рішення про "вєто"
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07.05.2025 20:12 Ответить
Старий добрий шантаж (у відповідь на хитрож#пість)завжди працює!
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07.05.2025 20:13 Ответить
депортувати угрів-нелегалів за урал. вони ж хочуть як при сраліні
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07.05.2025 20:17 Ответить
Тільки їх дві. Незабаром буде три. А далі, як барель/доллар покаже.
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07.05.2025 20:19 Ответить
Так вже виженіть цих угорців , орбанів з сіядло з ЄС - от і рішення!
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07.05.2025 20:20 Ответить
Тоді навіщо цей соющ, якщо вже дійшло до такого.
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07.05.2025 20:39 Ответить
Та грохнути одного ****** на ім'я вітьок і всі діла...
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07.05.2025 20:48 Ответить
А, можливо, їм це вигідно, щоб рішення про допомогу блокувались
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07.05.2025 21:21 Ответить
Можно выгнать цыган вместе с Орбаном,все равно толку с них ноль а вреда много.
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07.05.2025 22:03 Ответить
 
 