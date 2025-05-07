Европа должна найти способ преодолеть блокирование решений ЕС одной страной, - глава МИД Латвии Браже
Европе необходимо найти способ преодолеть блокирование одной страной Евросоюза инициатив и решений большинства государств-членов блока.
Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже заявила перед началом неформальной встречи со своими коллегами из стран ЕС в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы должны найти способы преодолеть блокирование в процессе принятия решений в ЕС. Мы не можем позволить себе, чтобы одна страна взяла в заложники всю хорошую работу, которую делают все остальные члены",- заявила дипломат.
Кроме этого, она отметила, что самое главное сейчас - лишить Россию средств для ведения войны.
"Накануне комиссия опубликовала замечательный документ об уменьшении зависимости от российских энергоносителей, поэтому нашим приоритетом является, безусловно, отказ Европы от российского газа и нефти, российских удобрений. И это является приоритетом для всех стран, поскольку именно эти деньги Россия использует для ведения войны против Украины. Поэтому самый дешевый способ для нас не поддерживать войну - не покупать российские товары",- заявила Браже.
Ранее сообщалось, что еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи заблокировал одобрение нового плана ЕС по отказу от российской нефти и газа.
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