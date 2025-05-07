Польша хочет до конца своего председательства в ЕС согласовать 17-й пакет санкций против РФ, - министр Шлапка

Польша хочет до конца своего председательства в Евросоюзе, которое завершается 30 июня, согласовать 17-й пакет санкций против России.

Об этом заявил министр по европейским вопросам в правительстве Польши Адам Шлапка, пишет Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не отказываемся от осуществления давления на российскую военную экономику с помощью санкций. Работа над следующим, 17-м пакетом, только что началась. Надеюсь, что она завершится до конца польского председательства",- заявил министр.

Шлапка отметил, что новые ограничения в отношении РФ должны идти в паре с предоставлением вооружения Украине для усиления Киева перед возможными переговорами о прекращении огня.

"Наша позиция четкая и неизменная: Украина должна быть в сильной позиции, чтобы иметь возможность договориться о хорошем соглашении и защитить его после заключения документа", - добавил польский министр.

Ранее сообщалось, что 6 мая Еврокомиссия планирует объявить финальное предложение по 17-му пакету санкций против России. Венгрия может частично заблокировать новые ограничения.

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