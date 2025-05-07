Польща хоче до кінця свого головування в ЄС узгодити 17-й пакет санкцій проти РФ, - міністр Шлапка
Польща хоче до кінця свого головування у Євросоюзі, яке завершується 30 червня, узгодити 17-й пакет санкцій проти Росії.
Про це заявив міністр з європейських питань в уряді Польщі Адам Шлапка, пише Polskie Radio, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не відмовляємося від здійснення тиску на російську воєнну економіку за допомогою санкцій. Робота над наступним, 17-м пакетом, щойно розпочалася. Сподіваюся, що вона завершиться до кінця польського головування",- заявив міністр.
Шлапка наголосив, що нові обмеження щодо РФ мають йти у парі з наданням озброєння Україні для посилення Києва перед можливими переговорами щодо припинення вогню.
"Наша позиція чітка та незмінна: Україна повинна бути в сильній позиції, щоб мати змогу домовитися про хорошу угоду та захистити її після укладення документа", - додав польський міністр.
Раніше повідомлялося, що 6 травня Єврокомісія планує оголосити фінальну пропозицію щодо 17-го пакету санкцій проти Росії. Угорщина може частково заблокувати нові обмеження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль