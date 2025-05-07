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Новини Блокування Угорщиною рішень ЄС
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Європа має знайти спосіб подолати блокування рішень ЄС однією країною, - глава МЗС Латвії Браже

Браже закликає знайти спосіб уникнення блокування рішень ЄС однією країною

Європі необхідно знайти спосіб подолати блокування однією країною Євросоюзу ініціатив та рішень більшості держав-членів блоку.

Про це заявила глава МЗС Латвії Байба Браже заявила перед початком неформальної зустрічі зі своїми колегами з країн ЄС у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо знайти способи подолати блокування у процесі прийняття рішень в ЄС. Ми не можемо дозволити собі, щоб одна країна взяла в заручники всю хорошу роботу, яку роблять усі інші члени",- заявила дипломатка.

Окрім цього, вона зазначила, що найголовніше зараз - позбавити Росію коштів для ведення війни.

"Напередодні комісія опублікувала чудовий документ про зменшення залежності від російських енергоносіїв, тому нашим пріоритетом є, безумовно, відмова Європи від російського газу та нафти, російських добрив. І це є пріоритетом для всіх країн, оскільки саме ці гроші Росія використовує для ведення війни проти України. Тому найдешевший спосіб для нас не підтримувати війну – не купувати російські товари",- заявила Браже.

Раніше повідомлялося, що  єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу.

Читайте також: Польща хоче до кінця свого головування в ЄС узгодити 17-й пакет санкцій проти РФ, - міністр Шлапка

Автор: 

Латвія (1352) Євросоюз (13460) блокування (652)


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Як і ООНа повинна знайти рішення про "вєто"
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07.05.2025 20:12 Відповісти
Старий добрий шантаж (у відповідь на хитрож#пість)завжди працює!
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07.05.2025 20:13 Відповісти
депортувати угрів-нелегалів за урал. вони ж хочуть як при сраліні
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07.05.2025 20:17 Відповісти
Тільки їх дві. Незабаром буде три. А далі, як барель/доллар покаже.
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07.05.2025 20:19 Відповісти
Так вже виженіть цих угорців , орбанів з сіядло з ЄС - от і рішення!
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07.05.2025 20:20 Відповісти
Тоді навіщо цей соющ, якщо вже дійшло до такого.
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07.05.2025 20:39 Відповісти
Та грохнути одного ****** на ім'я вітьок і всі діла...
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07.05.2025 20:48 Відповісти
А, можливо, їм це вигідно, щоб рішення про допомогу блокувались
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07.05.2025 21:21 Відповісти
Можно выгнать цыган вместе с Орбаном,все равно толку с них ноль а вреда много.
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07.05.2025 22:03 Відповісти
 
 