Європа має знайти спосіб подолати блокування рішень ЄС однією країною, - глава МЗС Латвії Браже

Європі необхідно знайти спосіб подолати блокування однією країною Євросоюзу ініціатив та рішень більшості держав-членів блоку.

Про це заявила глава МЗС Латвії Байба Браже заявила перед початком неформальної зустрічі зі своїми колегами з країн ЄС у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо знайти способи подолати блокування у процесі прийняття рішень в ЄС. Ми не можемо дозволити собі, щоб одна країна взяла в заручники всю хорошу роботу, яку роблять усі інші члени",- заявила дипломатка.

Окрім цього, вона зазначила, що найголовніше зараз - позбавити Росію коштів для ведення війни.

"Напередодні комісія опублікувала чудовий документ про зменшення залежності від російських енергоносіїв, тому нашим пріоритетом є, безумовно, відмова Європи від російського газу та нафти, російських добрив. І це є пріоритетом для всіх країн, оскільки саме ці гроші Росія використовує для ведення війни проти України. Тому найдешевший спосіб для нас не підтримувати війну – не купувати російські товари",- заявила Браже.

Раніше повідомлялося, що єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу.

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