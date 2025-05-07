Россияне атаковали Полтавский район беспилотниками, 900 человек без света, - ОВА

Вечером 7 мая российские войска атаковали Полтавский район беспилотниками.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БпЛА произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 900 бытовых абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он.

Читайте: Атака "шахедов" на Полтавщину: обломками повреждены 11 домов. ФОТО