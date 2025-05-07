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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Россияне атаковали Полтавский район беспилотниками, 900 человек без света, - ОВА

Последствия атаки беспилотников на Полтавский район 7 мая

Вечером 7 мая российские войска атаковали Полтавский район беспилотниками.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БпЛА произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 900 бытовых абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он.

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Автор: 

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Може пора вже по НПЗ бити?
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07.05.2025 21:49 Ответить
По самому для орков больному.
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07.05.2025 22:02 Ответить
 
 