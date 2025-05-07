Россияне атаковали Полтавский район беспилотниками, 900 человек без света, - ОВА
Вечером 7 мая российские войска атаковали Полтавский район беспилотниками.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БпЛА произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 900 бытовых абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он.
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показать весь комментарий07.05.2025 21:49 Ответить Мне нравится 2
govtva
показать весь комментарий07.05.2025 22:02 Ответить Мне нравится 0
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