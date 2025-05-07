Росіяни атакували Полтавський район безпілотниками, 900 людей без світла, - ОВА

Ввечері 7 травня російські війська атакували Полтавський район безпілотниками.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - написав він.

Читайте: Атака "шахедів" на Полтавщину: уламками пошкоджено 11 будинків. ФОТО