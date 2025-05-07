Росіяни атакували Полтавський район безпілотниками, 900 людей без світла, - ОВА
Ввечері 7 травня російські війська атакували Полтавський район безпілотниками.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - написав він.
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показати весь коментар07.05.2025 21:49 Відповісти Мені подобається 2
govtva
показати весь коментар07.05.2025 22:02 Відповісти Мені подобається 0
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