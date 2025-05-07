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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Росіяни атакували Полтавський район безпілотниками, 900 людей без світла, - ОВА

Наслідки атаки безпілотників на Полтавський район 7 травня

Ввечері 7 травня російські війська атакували Полтавський район безпілотниками.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - написав він.

Читайте: Атака "шахедів" на Полтавщину: уламками пошкоджено 11 будинків. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4214) обстріл (28700) Полтава (560) Полтавська область (1124) Полтавський район (47) війна в Україні (4182)


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Може пора вже по НПЗ бити?
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07.05.2025 21:49 Відповісти
По самому для орков больному.
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07.05.2025 22:02 Відповісти
 
 