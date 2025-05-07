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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: ракеты к IRIS-T и снаряды для Leopard. СПИСОК

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы и ракеты к системам ПВО.

Перечень помощи обновили 6 мая, в первый день нового правительства Фридриха Мерца, информирует Цензор.НЕТ.

Да, в списке:

  • 66 транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP);
  • 4 транспортных средства кинетической защиты;
  • 3 колесных гаубицы Zuzana-2 (проект, финансируемый совместно с Данией и Норвегией);
  • ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM;
  • боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD-2;
  • почти 40 тысяч патронов для САУ GEPARD;
  • 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • 1 тысячу артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия на стороне Украины без всяких "если" или "но", - Мерц

Кроме того, 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями; 150 вооруженных беспилотников HF-1; 20 наземных беспилотных аппаратов.

В Украину доставлено 6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями, 4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями; 2 плуга для разминирования; 41 наземную радиолокационную станцию наблюдения; а также десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы.

В пакете от ФРГ также противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556, жгуты и спальные мешки для ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии сформировано правительство канцлера Мерца

Автор: 

Германия (6988) помощь (7822)


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Топ комментарии
+11
Может уже пора заткнуться по поводу того, что нам передают?
Или это пиар зелебобиков?
Или информирование и передача инфы лаптеногим через СМИ?
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07.05.2025 21:24
+8
Ещё координаты напишите, где это лежит
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07.05.2025 21:26
+7
Варто визнати, що Німеччина найвідповідальніша і найпунктуальніша країна в світі!!!
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07.05.2025 21:25
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Может уже пора заткнуться по поводу того, что нам передают?
Или это пиар зелебобиков?
Или информирование и передача инфы лаптеногим через СМИ?
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07.05.2025 21:24 Ответить
Ещё координаты напишите, где это лежит
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07.05.2025 21:26 Ответить
питор падаль -ляк , так вже робив ,селфі на Яворівському полігоні - наслідки дужє плачевні
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07.05.2025 21:43 Ответить
https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/lieferungen-ukraine-2054514
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07.05.2025 21:29 Ответить
+100500
Дурачьє вважає, що якщо на Цензорі не написати, то ГРУ і знати не буде.
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07.05.2025 21:35 Ответить
Макрон сегодня сказал, что делать надо тихо.
И он прав и в политическом и в военном смысле.
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07.05.2025 21:41 Ответить
Він політик, він *******. МО Франції все одно по кожній поставці відзвітує. Такі вже недоліки в демократії. Нема можливості куй знає куди гроші податківців витрачати чи тирити.
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07.05.2025 21:55 Ответить
Абсолютно правильна думка у Вас. І якщо розвинути дану проблему, хочеться звернути увагу на те, що найбільше шкоди приносять далеко не обмежено-інформативні публікації в неті, а:
1. Зрадники в уряді на всіх рівнях (Татаров, Єрмак і т.д.). Марґінали не розуміють, що витік інформації, якою володіє Україна вже відбувся задовго вищезазгначеними зрадниками, ніж його встигли опублікувати !?
2. Неосвідчений плебс думає, що якщо він живе плітками, то система розвідки і контррозвідки побудована так само примітивно, як його мозок !?
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07.05.2025 21:45 Ответить
Боже, дякуємо!!!
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07.05.2025 21:24 Ответить
Варто визнати, що Німеччина найвідповідальніша і найпунктуальніша країна в світі!!!
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07.05.2025 21:25 Ответить
Список допомоги для України, з точки зору пріорітетності повинен виглядати наступним чином:
1. "Засоби" для боротьби з корумпованим і неосвідченим урядом. Це не жарт і не видумка. По великому рахунку це звучить нереально і екзотично, але іншого виходу нема. Українці не можуть навести порядок в своїй державі! Україна могла б тимчасово уступити долю свого суверенітету урядовим інституціям держав-союзників. Наприклад, Англія могла б "експортувати" в Україну певні інститути судової системи. Всім відомо, що довіра до судової системи України становить менше одного процента. А ось всі українські "вожді" їздять судитися в Англію !?
2. Знову ж таки, як би це не звучало пафосно, чи нереально. Але пріорітет номер два - це таки розміщення в Україні ядерної зброї стримування.
3. Все інше,- ПРО, ПВО, РЕБ і т.д...
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07.05.2025 21:38 Ответить
І, залишається проблема САБОТАЖУ урядом Зеленського постачання на фронт військової допомоги! Військова допомога спочатку розкрадається, а залишки потрапляють на фронт з місячними запізеннями! Далі корумповані і неосвідчені командири нижчих ланок не вміють і хочуть правильно і грамотно розпорядитися вказаною зброєю !?
Ганьба зеленим зрадникам!!!
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07.05.2025 21:50 Ответить
Шановна редакція, відкоригуйте, не 4 транспортних засоби кінетичного захисту, а 4 Kinetic Defence Vehicle. Перекладати не варто.
А загалом це просунута шахедобійка від Німеччини, зроблена для нас (а потім можливо і для себе). Не секретна (не потрібно тут в коментарях перейматись - її і на виставці показували, і кількість для України давно оголосили).
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07.05.2025 21:53 Ответить
Так вже гугєль перекладає. https://en.defence-ua.com/weapon_and_tech/what_is_the_diehls_obscure_kinetic_defence_vehicle_germany_sent_to_ukraine_as_aid-12972.html Нічого не поробиш.
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07.05.2025 22:04 Ответить
Ну чогось же не стали гугелом перекладати Bergepanzer-2. Не написали - доставлено 6 машин Броньованих евакуаційних машин-2 із запасними частинами, от з Kinetic Defence Vehicle теж не варто знущатись.
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07.05.2025 22:08 Ответить
Трохи на гору є посилання на німців. Гугля звідтіля так і переводить
28 Bergepanzer 2 с запасными частями* (ранее: 22)
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07.05.2025 22:21 Ответить
Правильно. Але варто хоч по мінімуму вивчити питання, і тоді стане зрозуміло, що Kinetic Defence Vehicle, в даному випадку теж НАЗВА, а не опис. І тому не перекладається.
А гугл тупий.
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07.05.2025 22:24 Ответить
Зараз 21 століття.
Люди які вміють вчитися в менти, повії і журналісти не ідуть.
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07.05.2025 22:31 Ответить
Для початку непогано. Але ж треба ще Тауруси.
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07.05.2025 22:05 Ответить
 
 