Германия передала Украине новый пакет военной помощи: ракеты к IRIS-T и снаряды для Leopard. СПИСОК

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы и ракеты к системам ПВО.

Перечень помощи обновили 6 мая, в первый день нового правительства Фридриха Мерца, информирует Цензор.НЕТ.

Да, в списке:

66 транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP);

4 транспортных средства кинетической защиты;

3 колесных гаубицы Zuzana-2 (проект, финансируемый совместно с Данией и Норвегией);

ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM;

боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD-2;

почти 40 тысяч патронов для САУ GEPARD;

27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

1 тысячу артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия на стороне Украины без всяких "если" или "но", - Мерц

Кроме того, 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями; 150 вооруженных беспилотников HF-1; 20 наземных беспилотных аппаратов.

В Украину доставлено 6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями, 4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями; 2 плуга для разминирования; 41 наземную радиолокационную станцию наблюдения; а также десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы.

В пакете от ФРГ также противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556, жгуты и спальные мешки для ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии сформировано правительство канцлера Мерца