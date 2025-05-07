Германия передала Украине новый пакет военной помощи: ракеты к IRIS-T и снаряды для Leopard. СПИСОК
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы и ракеты к системам ПВО.
Перечень помощи обновили 6 мая, в первый день нового правительства Фридриха Мерца, информирует Цензор.НЕТ.
Да, в списке:
- 66 транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP);
- 4 транспортных средства кинетической защиты;
- 3 колесных гаубицы Zuzana-2 (проект, финансируемый совместно с Данией и Норвегией);
- ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM;
- боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD-2;
- почти 40 тысяч патронов для САУ GEPARD;
- 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- 1 тысячу артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра.
Кроме того, 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями; 150 вооруженных беспилотников HF-1; 20 наземных беспилотных аппаратов.
В Украину доставлено 6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями, 4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями; 2 плуга для разминирования; 41 наземную радиолокационную станцию наблюдения; а также десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы.
В пакете от ФРГ также противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556, жгуты и спальные мешки для ВСУ.
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Или это пиар зелебобиков?
Или информирование и передача инфы лаптеногим через СМИ?
Дурачьє вважає, що якщо на Цензорі не написати, то ГРУ і знати не буде.
И он прав и в политическом и в военном смысле.
1. Зрадники в уряді на всіх рівнях (Татаров, Єрмак і т.д.). Марґінали не розуміють, що витік інформації, якою володіє Україна вже відбувся задовго вищезазгначеними зрадниками, ніж його встигли опублікувати !?
2. Неосвідчений плебс думає, що якщо він живе плітками, то система розвідки і контррозвідки побудована так само примітивно, як його мозок !?
1. "Засоби" для боротьби з корумпованим і неосвідченим урядом. Це не жарт і не видумка. По великому рахунку це звучить нереально і екзотично, але іншого виходу нема. Українці не можуть навести порядок в своїй державі! Україна могла б тимчасово уступити долю свого суверенітету урядовим інституціям держав-союзників. Наприклад, Англія могла б "експортувати" в Україну певні інститути судової системи. Всім відомо, що довіра до судової системи України становить менше одного процента. А ось всі українські "вожді" їздять судитися в Англію !?
2. Знову ж таки, як би це не звучало пафосно, чи нереально. Але пріорітет номер два - це таки розміщення в Україні ядерної зброї стримування.
3. Все інше,- ПРО, ПВО, РЕБ і т.д...
Ганьба зеленим зрадникам!!!
А загалом це просунута шахедобійка від Німеччини, зроблена для нас (а потім можливо і для себе). Не секретна (не потрібно тут в коментарях перейматись - її і на виставці показували, і кількість для України давно оголосили).
28 Bergepanzer 2 с запасными частями* (ранее: 22)
А гугл тупий.
Люди які вміють вчитися в менти, повії і журналісти не ідуть.