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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: ракети до IRIS-T та снаряди для Leopard. ПЕРЕЛІК

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси та ракети до систем ППО.

Перелік допомоги оновили 6 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у списку:

  • 66 ​​​​транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP);
  • 4 транспортних засоби кінетичного захисту;
  • 3 колісних гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією);
  • ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;
  • боєприпаси для основних бойових танків LEOPARD-2;
  • майже 40 тисяч набоїв для САУ GEPARD;
  • 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина на боці України без жодних "якщо" чи "але", - Мерц

Окрім того, 70 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами; 150 озброєних безпілотників HF-1; 20 наземних безпілотних апаратів.

В Україну доставлено 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами, 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами; 2 плуги для розмінування; 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження; а також десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби.

У пакеті від ФРН також протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, джгути та спальні мішки для ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині сформовано уряд канцлера Мерца

Автор: 

Німеччина (7390) допомога (8375)


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Топ коментарі
+7
Может уже пора заткнуться по поводу того, что нам передают?
Или это пиар зелебобиков?
Или информирование и передача инфы лаптеногим через СМИ?
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07.05.2025 21:24
+6
Варто визнати, що Німеччина найвідповідальніша і найпунктуальніша країна в світі!!!
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07.05.2025 21:25
+4
Ещё координаты напишите, где это лежит
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07.05.2025 21:26
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Может уже пора заткнуться по поводу того, что нам передают?
Или это пиар зелебобиков?
Или информирование и передача инфы лаптеногим через СМИ?
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07.05.2025 21:24 Відповісти
Ещё координаты напишите, где это лежит
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07.05.2025 21:26 Відповісти
питор падаль -ляк , так вже робив ,селфі на Яворівському полігоні - наслідки дужє плачевні
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07.05.2025 21:43 Відповісти
https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/lieferungen-ukraine-2054514
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07.05.2025 21:29 Відповісти
+100500
Дурачьє вважає, що якщо на Цензорі не написати, то ГРУ і знати не буде.
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07.05.2025 21:35 Відповісти
Макрон сегодня сказал, что делать надо тихо.
И он прав и в политическом и в военном смысле.
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07.05.2025 21:41 Відповісти
Він політик, він *******. МО Франції все одно по кожній поставці відзвітує. Такі вже недоліки в демократії. Нема можливості куй знає куди гроші податківців витрачати чи тирити.
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07.05.2025 21:55 Відповісти
Абсолютно правильна думка у Вас. І якщо розвинути дану проблему, хочеться звернути увагу на те, що найбільше шкоди приносять далеко не обмежено-інформативні публікації в неті, а:
1. Зрадники в уряді на всіх рівнях (Татаров, Єрмак і т.д.). Марґінали не розуміють, що витік інформації, якою володіє Україна вже відбувся задовго вищезазгначеними зрадниками, ніж його встигли опублікувати !?
2. Неосвідчений плебс думає, що якщо він живе плітками, то система розвідки і контррозвідки побудована так само примітивно, як його мозок !?
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07.05.2025 21:45 Відповісти
Боже, дякуємо!!!
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07.05.2025 21:24 Відповісти
Варто визнати, що Німеччина найвідповідальніша і найпунктуальніша країна в світі!!!
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07.05.2025 21:25 Відповісти
Список допомоги для України, з точки зору пріорітетності повинен виглядати наступним чином:
1. "Засоби" для боротьби з корумпованим і неосвідченим урядом. Це не жарт і не видумка. По великому рахунку це звучить нереально і екзотично, але іншого виходу нема. Українці не можуть навести порядок в своїй державі! Україна могла б тимчасово уступити долю свого суверенітету урядовим інституціям держав-союзників. Наприклад, Англія могла б "експортувати" в Україну певні інститути судової системи. Всім відомо, що довіра до судової системи України становить менше одного процента. А ось всі українські "вожді" їздять судитися в Англію !?
2. Знову ж таки, як би це не звучало пафосно, чи нереально. Але пріорітет номер два - це таки розміщення в Україні ядерної зброї стримування.
3. Все інше,- ПРО, ПВО, РЕБ і т.д...
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07.05.2025 21:38 Відповісти
І, залишається проблема САБОТАЖУ урядом Зеленського постачання на фронт військової допомоги! Військова допомога спочатку розкрадається, а залишки потрапляють на фронт з місячними запізеннями! Далі корумповані і неосвідчені командири нижчих ланок не вміють і хочуть правильно і грамотно розпорядитися вказаною зброєю !?
Ганьба зеленим зрадникам!!!
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07.05.2025 21:50 Відповісти
Шановна редакція, відкоригуйте, не 4 транспортних засоби кінетичного захисту, а 4 Kinetic Defence Vehicle. Перекладати не варто.
А загалом це просунута шахедобійка від Німеччини, зроблена для нас (а потім можливо і для себе). Не секретна (не потрібно тут в коментарях перейматись - її і на виставці показували, і кількість для України давно оголосили).
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07.05.2025 21:53 Відповісти
Так вже гугєль перекладає. https://en.defence-ua.com/weapon_and_tech/what_is_the_diehls_obscure_kinetic_defence_vehicle_germany_sent_to_ukraine_as_aid-12972.html Нічого не поробиш.
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07.05.2025 22:04 Відповісти
Ну чогось же не стали гугелом перекладати Bergepanzer-2. Не написали - доставлено 6 машин Броньованих евакуаційних машин-2 із запасними частинами, от з Kinetic Defence Vehicle теж не варто знущатись.
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07.05.2025 22:08 Відповісти
Трохи на гору є посилання на німців. Гугля звідтіля так і переводить
28 Bergepanzer 2 с запасными частями* (ранее: 22)
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07.05.2025 22:21 Відповісти
Правильно. Але варто хоч по мінімуму вивчити питання, і тоді стане зрозуміло, що Kinetic Defence Vehicle, в даному випадку теж НАЗВА, а не опис. І тому не перекладається.
А гугл тупий.
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07.05.2025 22:24 Відповісти
Зараз 21 століття.
Люди які вміють вчитися в менти, повії і журналісти не ідуть.
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07.05.2025 22:31 Відповісти
Для початку непогано. Але ж треба ще Тауруси.
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07.05.2025 22:05 Відповісти
 
 