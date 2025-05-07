Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: ракети до IRIS-T та снаряди для Leopard. ПЕРЕЛІК
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси та ракети до систем ППО.
Перелік допомоги оновили 6 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у списку:
- 66 транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP);
- 4 транспортних засоби кінетичного захисту;
- 3 колісних гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією);
- ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;
- боєприпаси для основних бойових танків LEOPARD-2;
- майже 40 тисяч набоїв для САУ GEPARD;
- 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- 1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.
Окрім того, 70 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами; 150 озброєних безпілотників HF-1; 20 наземних безпілотних апаратів.
В Україну доставлено 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами, 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами; 2 плуги для розмінування; 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження; а також десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби.
У пакеті від ФРН також протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, джгути та спальні мішки для ЗСУ.
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Или это пиар зелебобиков?
Или информирование и передача инфы лаптеногим через СМИ?
Дурачьє вважає, що якщо на Цензорі не написати, то ГРУ і знати не буде.
И он прав и в политическом и в военном смысле.
1. Зрадники в уряді на всіх рівнях (Татаров, Єрмак і т.д.). Марґінали не розуміють, що витік інформації, якою володіє Україна вже відбувся задовго вищезазгначеними зрадниками, ніж його встигли опублікувати !?
2. Неосвідчений плебс думає, що якщо він живе плітками, то система розвідки і контррозвідки побудована так само примітивно, як його мозок !?
1. "Засоби" для боротьби з корумпованим і неосвідченим урядом. Це не жарт і не видумка. По великому рахунку це звучить нереально і екзотично, але іншого виходу нема. Українці не можуть навести порядок в своїй державі! Україна могла б тимчасово уступити долю свого суверенітету урядовим інституціям держав-союзників. Наприклад, Англія могла б "експортувати" в Україну певні інститути судової системи. Всім відомо, що довіра до судової системи України становить менше одного процента. А ось всі українські "вожді" їздять судитися в Англію !?
2. Знову ж таки, як би це не звучало пафосно, чи нереально. Але пріорітет номер два - це таки розміщення в Україні ядерної зброї стримування.
3. Все інше,- ПРО, ПВО, РЕБ і т.д...
Ганьба зеленим зрадникам!!!
А загалом це просунута шахедобійка від Німеччини, зроблена для нас (а потім можливо і для себе). Не секретна (не потрібно тут в коментарях перейматись - її і на виставці показували, і кількість для України давно оголосили).
28 Bergepanzer 2 с запасными частями* (ранее: 22)
А гугл тупий.
Люди які вміють вчитися в менти, повії і журналісти не ідуть.