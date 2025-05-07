Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: ракети до IRIS-T та снаряди для Leopard. ПЕРЕЛІК

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси та ракети до систем ППО.

Перелік допомоги оновили 6 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у списку:

66 ​​​​транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP);

4 транспортних засоби кінетичного захисту;

3 колісних гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією);

ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;

боєприпаси для основних бойових танків LEOPARD-2;

майже 40 тисяч набоїв для САУ GEPARD;

27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.

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Окрім того, 70 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами; 150 озброєних безпілотників HF-1; 20 наземних безпілотних апаратів.

В Україну доставлено 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами, 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами; 2 плуги для розмінування; 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження; а також десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби.

У пакеті від ФРН також протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, джгути та спальні мішки для ЗСУ.

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