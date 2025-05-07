До 7 возросло число пострадавших в результате массированной атаки дронов на Запорожье

7 человек пострадали в результате массированной атаки российских дронов на Запорожье в ночь на 7 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По информации Федорова, в течение дня за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина. Сейчас они получают амбулаторное лечение.

В больнице остается двое мужчин - 35 и 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Читайте: Последствия массированной дроновой атаки РФ на Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Запорожье: изуродованные дома, четыре человека пострадали.