До 7 возросло число пострадавших в результате массированной атаки дронов на Запорожье
7 человек пострадали в результате массированной атаки российских дронов на Запорожье в ночь на 7 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
По информации Федорова, в течение дня за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина. Сейчас они получают амбулаторное лечение.
В больнице остается двое мужчин - 35 и 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Запорожье: изуродованные дома, четыре человека пострадали.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий08.05.2025 00:47 Ответить Мне нравится 0
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