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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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До 7 возросло число пострадавших в результате массированной атаки дронов на Запорожье

последствия атаки на Запорожье

7 человек пострадали в результате массированной атаки российских дронов на Запорожье в ночь на 7 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По информации Федорова, в течение дня за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина. Сейчас они получают амбулаторное лечение.

В больнице остается двое мужчин - 35 и 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Читайте: Последствия массированной дроновой атаки РФ на Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Запорожье: изуродованные дома, четыре человека пострадали.

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08.05.2025 00:47 Ответить
 
 