Последствия массированной дроновой атаки РФ на Запорожье. ВИДЕО+ФОТО
В Запорожье спасатели ликвидируют последствия массированного вражеского удара
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что 6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БпЛА. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.
По одному из адресов произошло разрушение жилого дома, возник пожар на площади 50 кв. м. Спасатели высвободили из-под завалов дома 2 человек и передали медикам. Пожар ликвидирован, продолжается поисково-спасательная операция. Количество пострадавших уточняется.
По другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание 10 гаражей на общей площади 200 кв. м. Повреждено более 10 легковых автомобилей.
Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок. На местах работают все экстренные службы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Запорожье: изуродованные дома, четыре человека пострадали.
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