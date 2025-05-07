Последствия массированной дроновой атаки РФ на Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье спасатели ликвидируют последствия массированного вражеского удара

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что 6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БпЛА. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

По одному из адресов произошло разрушение жилого дома, возник пожар на площади 50 кв. м. Спасатели высвободили из-под завалов дома 2 человек и передали медикам. Пожар ликвидирован, продолжается поисково-спасательная операция. Количество пострадавших уточняется.

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По другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание 10 гаражей на общей площади 200 кв. м. Повреждено более 10 легковых автомобилей.











Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок. На местах работают все экстренные службы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Запорожье: изуродованные дома, четыре человека пострадали.