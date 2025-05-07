РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12041 посетитель онлайн
Новости Фото
2 712 1

Последствия массированной дроновой атаки РФ на Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье спасатели ликвидируют последствия массированного вражеского удара

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что 6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БпЛА. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

По одному из адресов произошло разрушение жилого дома, возник пожар на площади 50 кв. м. Спасатели высвободили из-под завалов дома 2 человек и передали медикам. Пожар ликвидирован, продолжается поисково-спасательная операция. Количество пострадавших уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на Запорожье: 16 пострадавших до сих пор в больнице, два человека в тяжелом состоянии

По другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание 10 гаражей на общей площади 200 кв. м. Повреждено более 10 легковых автомобилей.

последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье

Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок. На местах работают все экстренные службы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали Запорожье: изуродованные дома, четыре человека пострадали.

Автор: 

Запорожье (2668) Запорожская область (3122) Запорожский район (121)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось так виглядає рузькоє "пєрємірія" до дня москальського 9-ти травневого победобесія!
Вбити на місті треба тих, хто в день 9 травня прийде класти віники до пам'ятників радянським окупаційним загарбникам Європи!
показать весь комментарий
07.05.2025 06:57 Ответить
 
 