Наслідки масованої дронової атаки РФ на Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Запоріжжі рятувальники ліквідовують наслідки масованого ворожого удару
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Зазначається, що 6 травня в період з 21:55 по 22:20 російські війська завдали масованого удару БпЛА. Пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури.
За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа на площі 50 кв. м. Рятувальники вивільнили з-під завалів будинку 2 людей та передали медикам. Пожежу ліквідовано, триває пошуково-рятувальна операція. Кількість постраждалих уточнюється.
За іншою адресою надзвичайники ліквідували загоряння 10 гаражів на загальній площі 200 кв. м. Пошкоджено понад 10 легкових автомобілів.
Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина. На місцях працюють усі екстрені служби.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Запоріжжя: понівечені будинки, чотири людини постраждали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вбити на місті треба тих, хто в день 9 травня прийде класти віники до пам'ятників радянським окупаційним загарбникам Європи!