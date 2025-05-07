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Наслідки масованої дронової атаки РФ на Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі рятувальники ліквідовують наслідки масованого ворожого удару

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що 6 травня в період з 21:55 по 22:20 російські війська завдали масованого удару БпЛА. Пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа на площі 50 кв. м. Рятувальники вивільнили з-під завалів будинку 2 людей та передали медикам. Пожежу ліквідовано, триває пошуково-рятувальна операція. Кількість постраждалих уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на Запоріжжя: 16 постраждалих досі в лікарні, двоє людей у важкому стані

За іншою адресою надзвичайники ліквідували загоряння 10 гаражів на загальній площі 200 кв. м. Пошкоджено понад 10 легкових автомобілів.

наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя

Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина. На місцях працюють усі екстрені служби.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Запоріжжя: понівечені будинки, чотири людини постраждали.

Автор: 

Запоріжжя (2283) Запорізька область (3645) Запорізький район (121)


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Ось так виглядає рузькоє "пєрємірія" до дня москальського 9-ти травневого победобесія!
Вбити на місті треба тих, хто в день 9 травня прийде класти віники до пам'ятників радянським окупаційним загарбникам Європи!
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07.05.2025 06:57 Відповісти
 
 