Наслідки масованої дронової атаки РФ на Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі рятувальники ліквідовують наслідки масованого ворожого удару

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що 6 травня в період з 21:55 по 22:20 російські війська завдали масованого удару БпЛА. Пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа на площі 50 кв. м. Рятувальники вивільнили з-під завалів будинку 2 людей та передали медикам. Пожежу ліквідовано, триває пошуково-рятувальна операція. Кількість постраждалих уточнюється.

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За іншою адресою надзвичайники ліквідували загоряння 10 гаражів на загальній площі 200 кв. м. Пошкоджено понад 10 легкових автомобілів.











Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина. На місцях працюють усі екстрені служби.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Запоріжжя: понівечені будинки, чотири людини постраждали.