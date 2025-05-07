До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок масовної атаки дронів на Запоріжжя

7 людей постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Запоріжжя в ніч на 7 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, впродовж дня за медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків та одна жінка. Зараз вони отримують амбулаторне лікування.

У лікарні залишається двоє чоловіків - 35 та 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували Запоріжжя: понівечені будинки, чотири людини постраждали.