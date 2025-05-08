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Новости Помощь Украине от Европы
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Украина может положиться на Европу, и об этом должны знать в Москве, - глава МИД Германии Вадефуль

Йоганн Вадефуль о поддержке Украины Европой

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль подтвердил поддержку Украины со стороны Европы.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый должен знать, что в этой исторической ситуации можно положиться на Европу. Украина может положиться на Европу, и каждый в Москве должен знать, что с нами придется считаться. Европа будет Украину защищать и поддерживать всеми силами", - заявил немецкий министр.

Вадефуль отметил, что в это время, когда идет война РФ против Украины, Германия, Франция, а также Польша - "Веймарский треугольник" - вместе противостоят ей, вместе работают ради европейской безопасности и ради безопасности Украины.

"Мы защищаем свободу Европы в Украине. Мы с этим согласны, и это также будет общей политикой в Веймарском треугольнике и, я считаю, также со всеми партнерами здесь, в Европейском Союзе", - сказал глава германского внешнеполитического ведомства.

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Дипломат подчеркнул, что нужно делать больше для поддержки Украины и выразил надежду, что с этим соглашаются европейские союзники.

"Есть разные способы (помощи Украине, - ред.). Решающим фактором является результат, а именно то, что средства выделяются на поддержку Украины. А если посмотреть на военную помощь, которую мы, Германия, уже предоставили, мы очень сильно вовлечены. Так было при предыдущем правительстве, и мы, как бывшая оппозиция, это поддерживали", - сказал Вадефуль.

Также немецкий министр добавил, что если другие европейские страны "захотят пойти другими путями", то надо посмотреть, как их можно воплотить в жизнь.

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Германия (6988) Европа (1871) поддержка (683) Вадефуль Иоганн (1)


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08.05.2025 00:12 Ответить
Дякуємо громадянам ФРН, уряду за підтримку України!
Завдяки підтримці такої впливової країни і інших союзників, є чим протистояти арессору.
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08.05.2025 00:12 Ответить
Дякуємо, НІМЕЧЧИНІ, за дієву підтримку Мирної України у її протистоянні, московській війні ****** з 2014 року!!!
А московити, заливаються лайном від злоби! Це у них генетично, що з часів Татарського панування!
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08.05.2025 00:12 Ответить
Дякуємо, Німеччина
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08.05.2025 00:15 Ответить
Главі МЗС Німеччини Вадефуль ,
щира подяка за підтримку Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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08.05.2025 00:35 Ответить
 
 