Україна може покластися на Європу, і про це мають знати в Москві, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтвердив підтримку України з боку Європи.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі голів МЗС ЄС у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен повинен знати, що в цій історичній ситуації можна покластися на Європу. Україна може покластися на Європу, і кожен у Москві повинен знати, що з нами доведеться рахуватися. Європа буде Україну захищати та підтримуватиме всіма силами", - заявив німецький міністр.

Вадефуль зауважив, що в цей час, коли триває війна РФ проти України, Німеччина, Франція, а також Польща – "Веймарський трикутник" - разом протистоять їй, разом працюють заради європейської безпеки та заради безпеки України.

"Ми захищаємо свободу Європи в Україні. Ми з цим погоджуємося, і це також буде спільною політикою у Веймарському трикутнику та, я вважаю, також з усіма партнерами тут, у Європейському Союзі", - сказав очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

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Дипломат наголосив, що потрібно робити більше для підтримки України і висловив сподівання, що з цим погоджуються європейські союзники.

"Є різні способи (допомоги Україні, - ред.). Вирішальним фактором є результат, а саме те, що кошти виділяються на підтримку України. А якщо подивитися на військову допомогу, яку ми, Німеччина, вже надали, ми дуже сильно залучені. Так було при попередньому уряді, і ми, як колишня опозиція, це підтримували", - сказав Вадефуль.

Також німецький міністр додав, що якщо інші європейські країни "захочуть піти іншими шляхами", то треба подивитися, як їх можна втілити в життя.

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