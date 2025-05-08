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Новости Военные преступления россиян
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Бессент признал, что Путин военный преступник

Министр финансов США Бессент назвал Путина военным

Министр финансов США Скотт Бессент признал, что кремлевский диктатор Владимир Путин является военным преступником.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv Post.

Сказал об этом Бессент во время выступления перед конгрессом.

Его спросили, будет ли он вести переговоры с военным преступником, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

"Я думаю, что такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. (...) Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны", - ответил министр.

Ему также задали прямой вопрос, считает ли он Путина военным преступником. Бессент ответил: "Да".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине задокументировано более 162 тысяч военных преступлений РФ, - Офис генпрокурора

Автор: 

путин владимир (31328) военные преступления (1440) Скотт Бессент (38)


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Топ комментарии
+16
під час виступу подавав знаки що його захопили?
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08.05.2025 02:06
+11
це вже прогрес. Ще місяць тому вони хором блеяли, що таке не можна казати, бо йдуть перемовини і взагалі володя класний парень.
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08.05.2025 02:10
+10
Значить Бессент буде звільнений. Рудому вилупку не подобається коли його друга валодью ображають.
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08.05.2025 02:44
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08.05.2025 02:01 Ответить
За язика рвати, щоб вони визнавали такі очевидні істини - це не вихід.

Але переконати їх, щоб вони усвідомили ці очевидні істини - не виходить... Особливо, коли дипломатія від ЕрЗе сама цього не розуміє, жодного разу не наголосила, хоча би на істині, що "путін - *****; ла-ла-ла-ла-ла"
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08.05.2025 02:04 Ответить
вони просто намагаються бути посередником наскільки можливе
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08.05.2025 03:44 Ответить
Ага, посередниками. Тільки Україну раком ставлять.
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08.05.2025 06:56 Ответить
під час виступу подавав знаки що його захопили?
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08.05.2025 02:06 Ответить
Видавили таки з Бессента те, що він ніяк не хотів признати. Пуйло допоміг, як завжди.
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08.05.2025 02:10 Ответить
це вже прогрес. Ще місяць тому вони хором блеяли, що таке не можна казати, бо йдуть перемовини і взагалі володя класний парень.
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08.05.2025 02:10 Ответить
прогрес буде тоді, якщо Чуб його не звільнить через кілька тижнів. )
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08.05.2025 05:44 Ответить
Та Бессент все що завгодно готовий казати, аби лише його не запитували про тарифи і про те, з ким же Трамп уже ніби підписав торгові угоди.
Будь-які слова, аби лише не про "гарячі" для американців теми.
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08.05.2025 02:10 Ответить
Значить Бессент буде звільнений. Рудому вилупку не подобається коли його друга валодью ображають.
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08.05.2025 02:44 Ответить
Героїчний вчинок. Мужньо… потвори!
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08.05.2025 03:02 Ответить
ЄС ЗАЯВИВ ПРО АМБІЦІЇ ВПЛИВАТИ НА МИРНУ УГОДУ ЩОДО УКРАЇНИ ‒ DW

Варшава збирає глав МЗС на тлі очікуваних переговорів щодо України.

Європейський Союз має намір відігравати провідну роль у формуванні умов потенційної мирної https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-the-economist-otsinili-shansi-na-mirnu-uhodu-mizh-rosijeju-ta-ukrajinoju-.html угоди між Росією та Україною.

А ось ще одні рішучі просипаються...
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08.05.2025 05:21 Ответить
І ПРАВІЛЬНО турбуються . Бо досвід договорняка в Тегерані - е - ЦЕ ОККУПАЦІЯ східної Европи радянською армією строком на 47 років
Саме в Тегерані ( 1943) оформили "договорняк". Рузвельт "здав" Сталіну половину Європи, Китай і ще дещо в обмін на обіцянку, що СРСР візьме участь у війні з Японією. Також було визначено, що в Європі союзники висаджуватимуться не на Балканах (як планував Черчилль, аби відрізати СРСР від Європи), а ‼️на протилежному кінці континенту - аби москві було зручніше "визволяти" Польщу і Чехословаччину; Румунію і Угорщину; Болгарію і Югославію.

е ще сумний досвід здачі Сирії ***** , чи досвід здачі Криму ***** МЕРКЕЛЬ та Обамою ( лауреатом премії миру)
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08.05.2025 06:09 Ответить
Скільки внутрішнього сорому треба перенести в собі, якщо ти нарешті вирішуєш не витримати й сказати правду , плюноувши на жополизання дупи хазяїна
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08.05.2025 05:05 Ответить
але ж цей фінансовий міністр в курсах, що подруга ********* тратить кошти на розвідку даних в ГРЕНЛАНДІЇ ТА ДАНІЇ ЗАРАДИ апетитів таких самих як у ***** тільки поряд - для Фредовича?
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08.05.2025 05:09 Ответить
Залишайтеся ще з трампонутим це питання вирішити. Він злочинець чи просто старий хворий на всю голову чоловік
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08.05.2025 06:23 Ответить
Смілива заява. Цей Бессед ризикує без роботи залишиться. Донні після такої відвертості може навіть посаду двірника в Білому Домі не доручити.
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08.05.2025 07:06 Ответить
Трампу скажи.
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08.05.2025 07:26 Ответить
Так це і так зрозуміло, ще з першої війни ****** проти мирної Ічкерії!
А з війни прутіна проти Мирної України, з 2014 року, це і сліпим з ООН зрозуміло, не кажучи про знищених прутіним з 2022 року в Україні, більше 950.000 московитів! У нього ж, і План є такий щодо дератизації московитів!
Смерть, московитам окупантам!
Слава Україні!
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08.05.2025 07:34 Ответить
Після цього усі перемовини з москалями тхнуть гівном.
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08.05.2025 08:17 Ответить
Зробив сміливу заяву, незважаючи на свою орієнтацію
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08.05.2025 08:55 Ответить
І одночасно є хороший хлопець як каже трамп..
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08.05.2025 10:51 Ответить
А вам не западло мати справу з воєнними злочинцями? Чи для Трампушки гроші не пахнуть...
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08.05.2025 11:28 Ответить
 
 