Бессент признал, что Путин военный преступник
Министр финансов США Скотт Бессент признал, что кремлевский диктатор Владимир Путин является военным преступником.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv Post.
Сказал об этом Бессент во время выступления перед конгрессом.
Его спросили, будет ли он вести переговоры с военным преступником, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.
"Я думаю, что такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. (...) Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны", - ответил министр.
Ему также задали прямой вопрос, считает ли он Путина военным преступником. Бессент ответил: "Да".
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+16 Urs
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+11 workinghard #600963
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+10 Gary Grant
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Але переконати їх, щоб вони усвідомили ці очевидні істини - не виходить... Особливо, коли дипломатія від ЕрЗе сама цього не розуміє, жодного разу не наголосила, хоча би на істині, що "путін - *****; ла-ла-ла-ла-ла"
Будь-які слова, аби лише не про "гарячі" для американців теми.
Варшава збирає глав МЗС на тлі очікуваних переговорів щодо України.
Європейський Союз має намір відігравати провідну роль у формуванні умов потенційної мирної https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-the-economist-otsinili-shansi-na-mirnu-uhodu-mizh-rosijeju-ta-ukrajinoju-.html угоди між Росією та Україною.
А ось ще одні рішучі просипаються...
Саме в Тегерані ( 1943) оформили "договорняк". Рузвельт "здав" Сталіну половину Європи, Китай і ще дещо в обмін на обіцянку, що СРСР візьме участь у війні з Японією. Також було визначено, що в Європі союзники висаджуватимуться не на Балканах (як планував Черчилль, аби відрізати СРСР від Європи), а ‼️на протилежному кінці континенту - аби москві було зручніше "визволяти" Польщу і Чехословаччину; Румунію і Угорщину; Болгарію і Югославію.
е ще сумний досвід здачі Сирії ***** , чи досвід здачі Криму ***** МЕРКЕЛЬ та Обамою ( лауреатом премії миру)
А з війни прутіна проти Мирної України, з 2014 року, це і сліпим з ООН зрозуміло, не кажучи про знищених прутіним з 2022 року в Україні, більше 950.000 московитів! У нього ж, і План є такий щодо дератизації московитів!
Смерть, московитам окупантам!
Слава Україні!