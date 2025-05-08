Бессент визнав, що Путін воєнний злочинець
Міністр фінансів США Скотт Бессент визнав, що кремлівський диктатор Володимир Путін є воєнним злочинцем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv Post.
Сказав про це Бессент під час виступу перед конгресом.
Його запитали, чи буде він вести переговори з військовим злочинцем, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.
"Я думаю, що така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. (...) Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни", - відповів міністр.
Йому також поставили пряме запитання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем. Бессент відповів: "Так".
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Але переконати їх, щоб вони усвідомили ці очевидні істини - не виходить... Особливо, коли дипломатія від ЕрЗе сама цього не розуміє, жодного разу не наголосила, хоча би на істині, що "путін - *****; ла-ла-ла-ла-ла"