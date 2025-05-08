УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5585 відвідувачів онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
143 3

Бессент визнав, що Путін воєнний злочинець

Міністр фінансів США Бессент назвав Путіна воєнним

Міністр фінансів США Скотт Бессент визнав, що кремлівський диктатор Володимир Путін є воєнним злочинцем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv Post.

Сказав про це Бессент під час виступу перед конгресом.

Його запитали, чи буде він вести переговори з військовим злочинцем, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

"Я думаю, що така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. (...) Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни", - відповів міністр.

Йому також поставили пряме запитання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем. Бессент відповів: "Так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні задокументовано понад 162 тисячі воєнних злочинів РФ, - Офіс генпрокурора

Автор: 

путін володимир (23881) воєнні злочини (1865) Бессент Скот (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.05.2025 02:01 Відповісти
За язика рвати, щоб вони визнавали такі очевидні істини - це не вихід.

Але переконати їх, щоб вони усвідомили ці очевидні істини - не виходить... Особливо, коли дипломатія від ЕрЗе сама цього не розуміє, жодного разу не наголосила, хоча би на істині, що "путін - *****; ла-ла-ла-ла-ла"
показати весь коментар
08.05.2025 02:04 Відповісти
під час виступу подавав знаки що його захопили?
показати весь коментар
08.05.2025 02:06 Відповісти
 
 