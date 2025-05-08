Говорить об отправке германских солдат в Украину до прекращения боевых действий рано, - Мерц

Вопрос отправки германских военных в Украину в составе возможного миротворческого контингента как гарантии безопасности после завершения войны с Россией пока не стоит на повестке дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Welt заявил новоизбранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он отметил, что Россия и Украина находятся еще очень далеко от перемирия и возможного заключения мирного соглашения, поэтому говорить об отправке военных для миротворческих миссий рано.

По словам политика, сейчас идет речь о том, вступит ли в силу "перемирие" в ближайшие выходные, как об этом объявили в государстве-агрессоре РФ, но от которого отказалась Украина. Он считает, что режим прекращения огня должен быть не на несколько дней, а на более длительный период. Именно на это должна пойти Россия.

"А то, что будет потом, надо будет обсуждать в Европе, с Украиной и, конечно, с правительством США", - сказал глава немецкого правительства.

На вопрос, какими еще могут быть гарантии безопасности для Украины, если вопрос отправки солдат Бундесвера не стоит, Мерц ответил, что есть возможность дальше усиливать украинскую армию с американской помощью. Новый канцлер видит "достаточно широкие возможности, как гарантировать соблюдение договоренности о прекращении огня и в дальнейшем - мирного соглашения".

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что вопрос о возможном размещении миротворческих сил в Украине не стоит на повестке дня для Чехии, пока не будет заключено мирное соглашение с Россией.

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