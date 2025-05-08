Говорить об отправке германских солдат в Украину до прекращения боевых действий рано, - Мерц
Вопрос отправки германских военных в Украину в составе возможного миротворческого контингента как гарантии безопасности после завершения войны с Россией пока не стоит на повестке дня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Welt заявил новоизбранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Он отметил, что Россия и Украина находятся еще очень далеко от перемирия и возможного заключения мирного соглашения, поэтому говорить об отправке военных для миротворческих миссий рано.
По словам политика, сейчас идет речь о том, вступит ли в силу "перемирие" в ближайшие выходные, как об этом объявили в государстве-агрессоре РФ, но от которого отказалась Украина. Он считает, что режим прекращения огня должен быть не на несколько дней, а на более длительный период. Именно на это должна пойти Россия.
"А то, что будет потом, надо будет обсуждать в Европе, с Украиной и, конечно, с правительством США", - сказал глава немецкого правительства.
На вопрос, какими еще могут быть гарантии безопасности для Украины, если вопрос отправки солдат Бундесвера не стоит, Мерц ответил, что есть возможность дальше усиливать украинскую армию с американской помощью. Новый канцлер видит "достаточно широкие возможности, как гарантировать соблюдение договоренности о прекращении огня и в дальнейшем - мирного соглашения".
Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что вопрос о возможном размещении миротворческих сил в Украине не стоит на повестке дня для Чехии, пока не будет заключено мирное соглашение с Россией.
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Тебе вже "прорахували"... Ти черговий "козачок засланий", з "ВнутріМКАДдя"...
Після об'єднання двох Німеччин https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 12 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 р., збройні сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%A0 НДРувійшли до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 бундесверу. На той момент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 сухопутні війська складали максимальну чисельність після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни - 360 тис. чоловік. Після закінчення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни німецький уряд прийшов до єдиної думки, що така велика армія за чисельністю не потрібна. Відповідно до програми модернізації до https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року були розформовані національні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 армійські корпуси, 1-а гірсько-піхотна і 5-та танкова дивізії і створені дві дивізії - аеромобільна та спеціальних операцій
Тобто Меркель (Председатель партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Христианско-демократический союз (2000-2018) ЩЕ І НІМЕЦЬКУ АРМІЮ РОЗГРОМИЛА