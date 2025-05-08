Говорити про відправку німецьких солдатів в Україну до припинення бойових дій зарано, - Мерц

Питання відправки німецьких військових в Україну в складі можливого миротворчого контингенту як гарантії безпеки після завершення війни з Росією наразі не стоїть на порядку денному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Welt заявив новообраний канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Він зазначив, що Росія та Україна знаходяться ще дуже далеко від перемир'я та можливого укладання мирної угоду, тому говорити про відправку військових для миротворчих місій зарано.

За словами політика, нині йде мова про те, чи набере чинності "перемир'я" найближчими вихідними, як про це оголосили у державі-агресорі РФ, але від якого відмовилася Україна. Він вважає, що режим припинення вогню має бути не на кілька днів, а на довший період. Саме на це має піти Росія.

"А те, що буде потім, треба буде обговорювати в Європі, з Україною і, звісно, з урядом США", – сказав очільник німецького уряду.

На запитання, якими ще можуть бути безпекові гарантії для України, якщо питання відправлення солдатів Бундесверу не стоїть, Мерц відповів, що є можливість далі посилювати українську армію з американською допомогою. Новий канцлер вбачає "досить широкі можливості, як гарантувати дотримання домовленості про припинення вогню і надалі – мирної угоди".

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що питання щодо можливого розміщення миротворчих сил в Україні не стоїть на порядку денному для Чехії, допоки не буде укладено мирну угоду з Росією.

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