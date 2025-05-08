УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11768 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні військові в Україні Гарантії безпеки для України
562 18

Говорити про відправку німецьких солдатів в Україну до припинення бойових дій зарано, - Мерц

Мерц про відпавку військ ФРН в Україну

Питання відправки німецьких військових в Україну в складі можливого миротворчого контингенту як гарантії безпеки після завершення війни з Росією наразі не стоїть на порядку денному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Welt заявив новообраний канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Він зазначив, що Росія та Україна знаходяться ще дуже далеко від перемир'я та можливого укладання мирної угоду, тому говорити про відправку військових для миротворчих місій зарано.

За словами політика, нині йде мова про те, чи набере чинності "перемир'я" найближчими вихідними, як про це оголосили у державі-агресорі РФ, але від якого відмовилася Україна. Він вважає, що режим припинення вогню має бути не на кілька днів, а на довший період. Саме на це має піти Росія.

"А те, що буде потім, треба буде обговорювати в Європі, з Україною і, звісно, з урядом США", – сказав очільник німецького уряду.

На запитання, якими ще можуть бути безпекові гарантії для України, якщо питання відправлення солдатів Бундесверу не стоїть, Мерц відповів, що є можливість далі посилювати українську армію з американською допомогою. Новий канцлер вбачає "досить широкі можливості, як гарантувати дотримання домовленості про припинення вогню і надалі – мирної угоди".

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що питання щодо можливого розміщення миротворчих сил в Україні не стоїть на порядку денному для Чехії, допоки не буде укладено мирну угоду з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прибуття іноземного військового контингенту в Україну можливе лише після завершення війни, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7390) миротворці (842) Мерц Фрідріх (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Реально, ******** німецький солдат - це така собі "опереткова фігура", одягнута у форму та зі зброєю в руках... "Танцювать балет" на блок-посту здатен, а от воювать, реально - ні...
показати весь коментар
08.05.2025 06:23
+2
Станом на січень 2022 року чисельність німецької армії становила 62 766 солдатів.
Після об'єднання двох Німеччин https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 12 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 р., збройні сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%A0 НДРувійшли до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 бундесверу. На той момент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 сухопутні війська складали максимальну чисельність після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни - 360 тис. чоловік. Після закінчення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни німецький уряд прийшов до єдиної думки, що така велика армія за чисельністю не потрібна. Відповідно до програми модернізації до https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року були розформовані національні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 армійські корпуси, 1-а гірсько-піхотна і 5-та танкова дивізії і створені дві дивізії - аеромобільна та спеціальних операцій
Тобто Меркель (Председатель партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Христианско-демократический союз (2000-2018) ЩЕ І НІМЕЦЬКУ АРМІЮ РОЗГРОМИЛА
показати весь коментар
08.05.2025 06:27
+2
Та нічого не буде. Ні гарантій, ні миротворців. Ні перемірія, поки у путіна є ресурси.
показати весь коментар
08.05.2025 07:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реально, ******** німецький солдат - це така собі "опереткова фігура", одягнута у форму та зі зброєю в руках... "Танцювать балет" на блок-посту здатен, а от воювать, реально - ні...
показати весь коментар
08.05.2025 06:23 Відповісти
Та куди НАМ до ВАС!!!... Ви ж "Киев за три дня взяли"...
показати весь коментар
08.05.2025 07:56 Відповісти
"Изя"... Не корч з себе "непанятливаво"...
Тебе вже "прорахували"... Ти черговий "козачок засланий", з "ВнутріМКАДдя"...
показати весь коментар
08.05.2025 08:06 Відповісти
"Поплюйся", "поплюйся", "нагинатель"... Та від тебе "штями" за версту, смердить... Ти себе спалив ще своїми антисемітськими висловами... І вони - "один в один" співпадають з кацапськими наративами... От саме тоді ти під підозру і потрапив...
показати весь коментар
08.05.2025 08:14 Відповісти
Станом на січень 2022 року чисельність німецької армії становила 62 766 солдатів.
Після об'єднання двох Німеччин https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 12 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 р., збройні сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%A0 НДРувійшли до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 бундесверу. На той момент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 сухопутні війська складали максимальну чисельність після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни - 360 тис. чоловік. Після закінчення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни німецький уряд прийшов до єдиної думки, що така велика армія за чисельністю не потрібна. Відповідно до програми модернізації до https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року були розформовані національні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 армійські корпуси, 1-а гірсько-піхотна і 5-та танкова дивізії і створені дві дивізії - аеромобільна та спеціальних операцій
Тобто Меркель (Председатель партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Христианско-демократический союз (2000-2018) ЩЕ І НІМЕЦЬКУ АРМІЮ РОЗГРОМИЛА
показати весь коментар
08.05.2025 06:27 Відповісти
Канцлери рівня Адольфа Гітлера народжуються раз на тисячоріччя. Рейхсканцлер, мабуть вовтузиться у домовині від таких канцлерів - послідовників...
показати весь коментар
08.05.2025 06:36 Відповісти
Scyкун.
показати весь коментар
08.05.2025 06:54 Відповісти
Та нічого не буде. Ні гарантій, ні миротворців. Ні перемірія, поки у путіна є ресурси.
показати весь коментар
08.05.2025 07:19 Відповісти
Говорити про відправку німецьких солдатів в Україну до припинення бойових дій запiзно, - Мерц
показати весь коментар
08.05.2025 07:44 Відповісти
Тауруси коли ?
показати весь коментар
08.05.2025 08:19 Відповісти
 
 