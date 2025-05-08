Европейский Союз стремится играть ведущую роль в мирном урегулировании войны в Украине, - DW

В Варшаве собрались главы МИД для обмена мнениями о том, как можно еще больше поддержать и укрепить Украину, ослабить Россию и проложить путь к справедливому и прочному мирному соглашению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Также Европейский Союз планирует играть ведущую роль в формировании условий потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной.

Мы намерены четко обозначить голос Европы в мирном процессе", - отметили в польском МИДе.

Польская сторона, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, подчеркнула, что результат переговоров определит не только будущее Украины, но и повлияет на долгосрочную стабильность и безопасность всего европейского континента.

К дискуссии 8 мая присоединится и Украина: глава МИД Андрей Сибига присоединится к министрам иностранных дел стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Ключевыми темами встречи станет противодействие российскому вмешательству во внутренние дела стран Европы, борьба с дезинформацией и пропагандой, а также защита демократических институтов на пути расширения Евросоюза. Как отметили в польском внешнеполитическом ведомстве, участники обсуждения планируют наработать конкретные идеи для противостояния гибридным угрозам, которые Москва использует для дестабилизации ситуации в регионе.

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