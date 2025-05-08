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Новости Мирное соглашение
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Европейский Союз стремится играть ведущую роль в мирном урегулировании войны в Украине, - DW

Украина Евросоюз

В Варшаве собрались главы МИД для обмена мнениями о том, как можно еще больше поддержать и укрепить Украину, ослабить Россию и проложить путь к справедливому и прочному мирному соглашению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Также Европейский Союз планирует играть ведущую роль в формировании условий потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной.

Мы намерены четко обозначить голос Европы в мирном процессе", - отметили в польском МИДе.

Польская сторона, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, подчеркнула, что результат переговоров определит не только будущее Украины, но и повлияет на долгосрочную стабильность и безопасность всего европейского континента.

К дискуссии 8 мая присоединится и Украина: глава МИД Андрей Сибига присоединится к министрам иностранных дел стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Ключевыми темами встречи станет противодействие российскому вмешательству во внутренние дела стран Европы, борьба с дезинформацией и пропагандой, а также защита демократических институтов на пути расширения Евросоюза. Как отметили в польском внешнеполитическом ведомстве, участники обсуждения планируют наработать конкретные идеи для противостояния гибридным угрозам, которые Москва использует для дестабилизации ситуации в регионе.

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Украина (44973) Евросоюз (17155) война в Украине (4147)


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тут потужність, там прагнення, так і живем.
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08.05.2025 07:17 Ответить
"Ми маємо намір чітко позначити голос Європи в мирному процесі"

Яким чином?
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08.05.2025 08:06 Ответить
Немецька хвиля руская💩
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08.05.2025 08:15 Ответить
Вообще, Европа должна вернуть свое место на арене мировой политики! Страны с тысячелетней историей отдали лидерство кучке каторжников! Стране, которая в своей, очень не долгой истории, кинула всех своих союзников! И живет с «понтов», заявляя что ей все должны!
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08.05.2025 09:09 Ответить
Все найкраще з Європи давно перемістилося до Америки . Так що європа якраз на своєму місті, без США не здатна ні на що.
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08.05.2025 10:52 Ответить
Что найкраще? Ничего туда не переместилось! Зачем этот примитивизм!
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08.05.2025 10:54 Ответить
Ти хоч поцікався, хто понаїхав до Америки з самого початку
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08.05.2025 11:17 Ответить
С початку чего? Это беспредметный разговор! Ты! Игорь!
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08.05.2025 11:21 Ответить
Четвертий рік балоболи балаболять ні про що.
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08.05.2025 11:14 Ответить
 
 