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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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Європейський Союз прагне відігравати провідну роль у мирному врегулюванні війни в Україні, - DW

Україна Євросоюз

У Варшаві зібралися глави МЗС  для обміну думками про те, як можна ще більше підтримати та зміцнити Україну, послабити Росію і прокласти шлях до справедливої і міцної мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Також Європейський Союз планує  відігравати провідну роль у формуванні умов потенційної мирної угоди між Росією та Україною.

Ми маємо намір чітко позначити голос Європи в мирному процесі", ‒ зазначили у польському МЗС.

Польська сторона, яка наразі головує у Раді ЄС, наголосила, що результат переговорів визначить не лише майбутнє України, а й вплине на довгострокову стабільність та безпеку всього європейського континенту.

До дискусії 8 травня долучиться і Україна: очільник МЗС Андрій Сибіга приєднається до міністрів закордонних справ країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Ключовими темами зустрічі стане протидія російському втручанню у внутрішні справи країн Європи, боротьба з дезінформацією та пропагандою, а також захист демократичних інститутів на шляху розширення Євросоюзу. Як зазначили в польському зовнішньополітичному відомстві, учасники обговорення планують напрацювати конкретні ідеї для протистояння гібридним загрозам, які Москва використовує для дестабілізації ситуації в регіоні.

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тут потужність, там прагнення, так і живем.
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08.05.2025 07:17 Відповісти
"Ми маємо намір чітко позначити голос Європи в мирному процесі"

Яким чином?
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08.05.2025 08:06 Відповісти
Немецька хвиля руская💩
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08.05.2025 08:15 Відповісти
Вообще, Европа должна вернуть свое место на арене мировой политики! Страны с тысячелетней историей отдали лидерство кучке каторжников! Стране, которая в своей, очень не долгой истории, кинула всех своих союзников! И живет с «понтов», заявляя что ей все должны!
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08.05.2025 09:09 Відповісти
 
 