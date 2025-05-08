Європейський Союз прагне відігравати провідну роль у мирному врегулюванні війни в Україні, - DW
У Варшаві зібралися глави МЗС для обміну думками про те, як можна ще більше підтримати та зміцнити Україну, послабити Росію і прокласти шлях до справедливої і міцної мирної угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Також Європейський Союз планує відігравати провідну роль у формуванні умов потенційної мирної угоди між Росією та Україною.
Ми маємо намір чітко позначити голос Європи в мирному процесі", ‒ зазначили у польському МЗС.
Польська сторона, яка наразі головує у Раді ЄС, наголосила, що результат переговорів визначить не лише майбутнє України, а й вплине на довгострокову стабільність та безпеку всього європейського континенту.
До дискусії 8 травня долучиться і Україна: очільник МЗС Андрій Сибіга приєднається до міністрів закордонних справ країн-кандидатів на вступ до ЄС.
Ключовими темами зустрічі стане протидія російському втручанню у внутрішні справи країн Європи, боротьба з дезінформацією та пропагандою, а також захист демократичних інститутів на шляху розширення Євросоюзу. Як зазначили в польському зовнішньополітичному відомстві, учасники обговорення планують напрацювати конкретні ідеї для протистояння гібридним загрозам, які Москва використовує для дестабілізації ситуації в регіоні.
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