ВСУ освободили лесной массив к северу от Липцев в Харьковской области, - DeepState. КАРТА

Бойцы 13 бригады НГУ "Хартия" освободили лесной массив к северу от Липцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны в тяжелых боях украинские военные смогли выбить врага из лесного массива площадью более 200 гектаров. Бои за лесничество продолжались пять с половиной месяцев с ноября 2024 года. Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности. За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции был осуществлен совместными силами подразделений "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продвинулись в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ