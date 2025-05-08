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Новости Обновленные карты DeepState Боевые действия на Харьковщине
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ВСУ освободили лесной массив к северу от Липцев в Харьковской области, - DeepState. КАРТА

Бойцы 13 бригады НГУ "Хартия" освободили лесной массив к северу от Липцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны в тяжелых боях украинские военные смогли выбить врага из лесного массива площадью более 200 гектаров. Бои за лесничество продолжались пять с половиной месяцев с ноября 2024 года. Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности. За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции был осуществлен совместными силами подразделений "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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Карта DeepState

Автор: 

боевые действия (4134) Харьковская область (897) Харьковский район (281) Липцы (10) DeepState (115)


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Чудова пара!) Гарної взаємодії й надалі!
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08.05.2025 10:26 Ответить
Гарна новина...
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08.05.2025 10:33 Ответить
Завтра виповнюється рік "наступлєнія на Харьков", який забуксував біля Липців та на половині Вовчанську.
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08.05.2025 10:35 Ответить
 
 