Сили оборони звільнили лісовий масив на північ від Липців на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Бійці 13 бригади НГУ "Хартія" звільнили лісовий масив на північ від Липців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"У взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони у важких боях українські військові змогли вибити ворога з лісового масиву площею понад 200 гектарів. Бої за лісництво тривали п’ять з половиною місяців з листопада 2024 року. Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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