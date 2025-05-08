Польские перевозчики могут блокировать "Ягодин": официального подтверждения нет, - ГПСУ

Госпогранслужба Украины не получала официальных сообщений от польских коллег относительно возможного блокирования пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, польские перевозчики лишь анонсировали возможную новую акцию по блокированию движения грузового транспорта. Однако пока это не подтверждено официально. Демченко выразил надежду, что до таких действий не дойдет, поскольку предыдущие акции значительно усложнили пересечение границы.

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Кроме того, сейчас продолжаются ремонтные работы в польском пункте пропуска "Корчева", что также влияет на пропускные операции. Летом аналогичные ремонты запланированы на украинских пунктах пропуска, в частности "Шегини" и "Устилуг". Их планируют завершить до начала сезона отпусков.

"После Пасхи пассажиропоток держался на несколько увеличенном уровне, сейчас он снова снизился до своих показателей, которые были до Пасхи, это где-то на уровне 80-85 тысяч граждан, которые пересекают границу ежедневно в обоих направлениях", - заявил Демченко.

В то же время количество попыток незаконного пересечения границы продолжает уменьшаться - эта тенденция наблюдается еще с июля прошлого года.

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