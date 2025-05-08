Польські перевізники можуть блокувати "Ягодин": офіційного підтвердження немає, - ДПСУ

Держприкордонслужба України не отримувала офіційних повідомлень від польських колег щодо можливого блокування пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, польські перевізники лише анонсували можливу нову акцію з блокування руху вантажного транспорту. Однак поки це не підтверджено офіційно. Демченко висловив сподівання, що до таких дій не дійде, оскільки попередні акції значно ускладнили перетин кордону.

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Крім того, наразі тривають ремонтні роботи у польському пункті пропуску "Корчова", що також впливає на пропускні операції. Улітку аналогічні ремонти заплановані на українських пунктах пропуску, зокрема "Шегині" та "Устилуг". Їх планують завершити до початку сезону відпусток.

"Після Великодня пасажиропотік тримався на дещо збільшеному рівні, зараз він знову знизився до своїх показників, які були до Великодня, це десь на рівні 80-85 тисяч громадян, які перетинають кордон щодня в обох напрямках", - заявив Демченко.

Водночас кількість спроб незаконного перетину кордону продовжує зменшуватися - ця тенденція спостерігається ще з липня минулого року.

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