Начальник ВВК в Севастополе выстрелил себе в голову: испугался воздушной тревоги, - СМИ
Во временно оккупированном Севастополе в ночь с 1 на 2 мая во время массированной атаки на город начальник военно-врачебной комиссии МВД России, полковник внутренней службы Сергей Токарев выстрелил себе в голову.
Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, во время воздушной тревоги Токарев схватил травматический пистолет, вышел во двор собственного дома и начал стрелять. Его пытались успокоить родственники, однако мужчина случайно попал себе в голову.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть полковника.
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+26 Валентин Коваль #587289
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Акружающіє пусть бєрут прімєр!
Втім, рахован здох - і це добре.
Великій почин? Дай Боже щоб побільше 🙏