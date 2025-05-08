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Новости Глава ВВК в Севастополе застрелился
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Начальник ВВК в Севастополе выстрелил себе в голову: испугался воздушной тревоги, - СМИ

оружие, пистолет

Во временно оккупированном Севастополе в ночь с 1 на 2 мая во время массированной атаки на город начальник военно-врачебной комиссии МВД России, полковник внутренней службы Сергей Токарев выстрелил себе в голову.

Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, во время воздушной тревоги Токарев схватил травматический пистолет, вышел во двор собственного дома и начал стрелять. Его пытались успокоить родственники, однако мужчина случайно попал себе в голову.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть полковника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей: ВС предупредили о баллистической угрозе (обновлено)

Автор: 

город Севастополь (1761) воздушная тревога (796)


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Топ комментарии
+26
А міг би шей родичів покласти
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08.05.2025 12:49
+19
Молоток!
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08.05.2025 12:47
+17
добре хоч люди не пострадали
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08.05.2025 12:47
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Молоток!
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08.05.2025 12:47 Ответить
А міг би шей родичів покласти
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08.05.2025 12:49 Ответить
Не стать полковніку хенералом.
100% пороблено
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08.05.2025 12:57 Ответить
відправився до морячка
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08.05.2025 13:26 Ответить
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08.05.2025 14:42 Ответить
Если бы не было пистоля - взял бы молоток!
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08.05.2025 13:18 Ответить
добре хоч люди не пострадали
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08.05.2025 12:47 Ответить
Челендж передати встиг?
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08.05.2025 12:47 Ответить
паникер_)
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08.05.2025 12:47 Ответить
мабуть душі ,,придатних до служби,, приходити замучили.це тільки початок,карма штука довго тривала
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08.05.2025 13:05 Ответить
Мужествєнний паступок!
Акружающіє пусть бєрут прімєр!
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08.05.2025 12:47 Ответить
хороший приклад показує кому би то ні било
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08.05.2025 12:48 Ответить
На жаль не було у справжнього полковника вдома ні гранат ні протитанкових мін.
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08.05.2025 13:03 Ответить
Дуже файно но роки на три спізднився з цім, цап смердючий.
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08.05.2025 12:49 Ответить
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08.05.2025 12:49 Ответить
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08.05.2025 14:45 Ответить
Та буде бидло застрелилось!
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08.05.2025 12:49 Ответить
кацапи і є твої казкарі, вчорашній ботіку-москворотіку.
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08.05.2025 12:58 Ответить
Застрелился. Настоящий русский офицер. ****, это ж каким забуханым нужно было быть.
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08.05.2025 12:50 Ответить
Подтверждаю. Потому что в царской армии офицер был до синевы выбрит и слегка пьян. В кацапской армии офицер до синевы пьян и слегка выбрит.
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08.05.2025 12:55 Ответить
сподіваюся, це заразне..
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08.05.2025 12:53 Ответить
Біла гарячка це називається.Не передається нажаль
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08.05.2025 12:55 Ответить
можеш все таки заразна??повинні ж бути винятки??
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08.05.2025 13:07 Ответить
Номінант на премію Дарвіна. Привід: застрелився, намагаючись збити дрони літакового типу з травматичної зброї.
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08.05.2025 12:53 Ответить
Недоперепив
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08.05.2025 12:55 Ответить
Родичі застрелили скоріш за все.
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08.05.2025 12:56 Ответить
Інша версія - сприяння колег по службі. Саме для цього в них, крім табельної, ще й права на травмати.
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08.05.2025 14:00 Ответить
Настоящій палковнік
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08.05.2025 12:58 Ответить
дати йому героя колчаківських фронтів ,посмертно
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08.05.2025 13:09 Ответить
Ваня привіт ! Як там стара відьма з косою, баба Бздюля Мошонка, поживає? Ще не посадили?
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08.05.2025 13:48 Ответить
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08.05.2025 13:00 Ответить
Сподіваюсь це челендж.
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08.05.2025 13:03 Ответить
Під час тривоги хтось його завалив, або зек, або дружбан. І вклали пістолет у його іспітоє копито.
Втім, рахован здох - і це добре.
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08.05.2025 13:05 Ответить
родичі і завалили під час самозахисту, щоб їх по синій "тривозі" не постріляв.
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08.05.2025 13:08 Ответить
відсотки наверх накапали
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08.05.2025 13:10 Ответить
Деліріум тременс- типовий стан для кожного рассіаніна.
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08.05.2025 13:09 Ответить
Красавчик!
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08.05.2025 13:13 Ответить
не перевелись ещё ахвицеры на московии
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08.05.2025 13:17 Ответить
... и патроны к травмату
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08.05.2025 13:19 Ответить
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08.05.2025 13:21 Ответить
Треба таки пустити дрон на Москву завтра - може путяра злякається і теж прямо на параді застрелиться ?
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08.05.2025 13:22 Ответить
А що це за такий гарний медичний інструмент у голови ВЛК?
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08.05.2025 13:28 Ответить
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08.05.2025 13:39 Ответить
який же все таки молодець і снайпер непоганий до того ж...
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08.05.2025 13:54 Ответить
Вистрілив собі у голову та надав висновок про "обмежену придатність"?
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08.05.2025 13:57 Ответить
Палковніку нікто ні пішет…
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08.05.2025 14:14 Ответить
Гарно.
Великій почин? Дай Боже щоб побільше 🙏
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08.05.2025 14:54 Ответить
Ухилянт!
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08.05.2025 15:10 Ответить
інтересно а скільки раз
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08.05.2025 15:22 Ответить
 
 