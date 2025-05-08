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Новини Голова ВЛК у Севастополі застрелився
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Начальник ВЛК у Севастополі вистрілив собі в голову: злякався повітряної тривоги, - ЗМІ

зброя,пістолет

У тимчасово окупованому Севастополі в ніч із 1 на 2 травня під час масованої атаки на місто начальник військово-лікарської комісії МВС Росії, полковник внутрішньої служби Сергій Токарєв, вистрілив собі у голову. 

Про це повідомив телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, під час повітряної тривоги Токарєв схопив травматичний пістолет, вийшов на подвір’я власного будинку і почав стріляти. Його намагалися заспокоїти родичі, однак чоловік випадково влучив собі в голову.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть полковника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей: ПС попереджали про балістичну загрозу (оновлено)

Автор: 

Севастополь (555) повітряна тривога (924)


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Топ коментарі
+26
А міг би шей родичів покласти
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08.05.2025 12:49
+19
Молоток!
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08.05.2025 12:47
+17
добре хоч люди не пострадали
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08.05.2025 12:47
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Молоток!
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08.05.2025 12:47 Відповісти
А міг би шей родичів покласти
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08.05.2025 12:49 Відповісти
Не стать полковніку хенералом.
100% пороблено
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08.05.2025 12:57 Відповісти
відправився до морячка
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08.05.2025 13:26 Відповісти
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08.05.2025 14:42 Відповісти
Если бы не было пистоля - взял бы молоток!
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08.05.2025 13:18 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
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08.05.2025 12:47 Відповісти
Челендж передати встиг?
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08.05.2025 12:47 Відповісти
паникер_)
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08.05.2025 12:47 Відповісти
мабуть душі ,,придатних до служби,, приходити замучили.це тільки початок,карма штука довго тривала
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08.05.2025 13:05 Відповісти
Мужествєнний паступок!
Акружающіє пусть бєрут прімєр!
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08.05.2025 12:47 Відповісти
хороший приклад показує кому би то ні било
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08.05.2025 12:48 Відповісти
На жаль не було у справжнього полковника вдома ні гранат ні протитанкових мін.
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08.05.2025 13:03 Відповісти
Дуже файно но роки на три спізднився з цім, цап смердючий.
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08.05.2025 12:49 Відповісти
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08.05.2025 12:49 Відповісти
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08.05.2025 14:45 Відповісти
Та буде бидло застрелилось!
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08.05.2025 12:49 Відповісти
кацапи і є твої казкарі, вчорашній ботіку-москворотіку.
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08.05.2025 12:58 Відповісти
Застрелился. Настоящий русский офицер. ****, это ж каким забуханым нужно было быть.
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08.05.2025 12:50 Відповісти
Подтверждаю. Потому что в царской армии офицер был до синевы выбрит и слегка пьян. В кацапской армии офицер до синевы пьян и слегка выбрит.
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08.05.2025 12:55 Відповісти
сподіваюся, це заразне..
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08.05.2025 12:53 Відповісти
Біла гарячка це називається.Не передається нажаль
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08.05.2025 12:55 Відповісти
можеш все таки заразна??повинні ж бути винятки??
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08.05.2025 13:07 Відповісти
Номінант на премію Дарвіна. Привід: застрелився, намагаючись збити дрони літакового типу з травматичної зброї.
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08.05.2025 12:53 Відповісти
Недоперепив
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08.05.2025 12:55 Відповісти
Родичі застрелили скоріш за все.
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08.05.2025 12:56 Відповісти
Інша версія - сприяння колег по службі. Саме для цього в них, крім табельної, ще й права на травмати.
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08.05.2025 14:00 Відповісти
Настоящій палковнік
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08.05.2025 12:58 Відповісти
дати йому героя колчаківських фронтів ,посмертно
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08.05.2025 13:09 Відповісти
Ваня привіт ! Як там стара відьма з косою, баба Бздюля Мошонка, поживає? Ще не посадили?
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08.05.2025 13:48 Відповісти
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08.05.2025 13:00 Відповісти
Сподіваюсь це челендж.
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08.05.2025 13:03 Відповісти
Під час тривоги хтось його завалив, або зек, або дружбан. І вклали пістолет у його іспітоє копито.
Втім, рахован здох - і це добре.
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08.05.2025 13:05 Відповісти
родичі і завалили під час самозахисту, щоб їх по синій "тривозі" не постріляв.
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08.05.2025 13:08 Відповісти
відсотки наверх накапали
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08.05.2025 13:10 Відповісти
Деліріум тременс- типовий стан для кожного рассіаніна.
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08.05.2025 13:09 Відповісти
Красавчик!
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08.05.2025 13:13 Відповісти
не перевелись ещё ахвицеры на московии
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08.05.2025 13:17 Відповісти
... и патроны к травмату
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08.05.2025 13:19 Відповісти
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08.05.2025 13:21 Відповісти
Треба таки пустити дрон на Москву завтра - може путяра злякається і теж прямо на параді застрелиться ?
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08.05.2025 13:22 Відповісти
А що це за такий гарний медичний інструмент у голови ВЛК?
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08.05.2025 13:28 Відповісти
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08.05.2025 13:39 Відповісти
який же все таки молодець і снайпер непоганий до того ж...
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08.05.2025 13:54 Відповісти
Вистрілив собі у голову та надав висновок про "обмежену придатність"?
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08.05.2025 13:57 Відповісти
Палковніку нікто ні пішет…
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08.05.2025 14:14 Відповісти
Гарно.
Великій почин? Дай Боже щоб побільше 🙏
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08.05.2025 14:54 Відповісти
Ухилянт!
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08.05.2025 15:10 Відповісти
інтересно а скільки раз
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08.05.2025 15:22 Відповісти
 
 