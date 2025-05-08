Начальник ВЛК у Севастополі вистрілив собі в голову: злякався повітряної тривоги, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Севастополі в ніч із 1 на 2 травня під час масованої атаки на місто начальник військово-лікарської комісії МВС Росії, полковник внутрішньої служби Сергій Токарєв, вистрілив собі у голову.
Про це повідомив телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, під час повітряної тривоги Токарєв схопив травматичний пістолет, вийшов на подвір’я власного будинку і почав стріляти. Його намагалися заспокоїти родичі, однак чоловік випадково влучив собі в голову.
Медики, які прибули на місце події, констатували смерть полковника.
Топ коментарі
+26 Валентин Коваль #587289
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+19 Валентин Коваль #587289
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+17 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар08.05.2025 12:47
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Акружающіє пусть бєрут прімєр!
Втім, рахован здох - і це добре.
Великій почин? Дай Боже щоб побільше 🙏