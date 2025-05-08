Еврокомиссия предоставила Украине 1 млрд евро из замороженных активов РФ

Европейская комиссия 8 мая перечислила Украине очередной транш макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное сообщение.

Средства предоставлены в рамках программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая финансируется за счет доходов от замороженных российских государственных активов в ЕС.

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В Еврокомиссии подчеркнули символизм этой выплаты, состоявшейся в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Общий объем макрофинансовой помощи в рамках программы ERA составляет 18,1 млрд евро, а общая цель инициативы - привлечь для Украины около 45 млрд евро поддержки.

С учетом последнего транша, в 2025 году Украина уже получила 6 млрд евро в рамках этой программы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эти средства будут направлены на критические потребности бюджета и укрепление государства. Он также подчеркнул справедливость такого подхода, согласно которому именно страна-агрессор должна отвечать за нанесенный ущерб.

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"Ожидаем следующего шага - полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России", - заявил Шмыгаль.

В Еврокомиссии также отметили, что при необходимости готовы осуществить авансовое финансирование в рамках этой инициативы.

Напомним, 14 апреля правительство Великобритании перечислило 752 миллиона фунтов стерлингов (990 миллионов долларов) Украине в рамках механизма кредитной поддержки "Группы семи" (G7). Средства были предоставлены за счет замороженных активов РФ.

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