Еврокомиссия предоставила Украине 1 млрд евро из замороженных активов РФ
Европейская комиссия 8 мая перечислила Украине очередной транш макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное сообщение.
Средства предоставлены в рамках программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая финансируется за счет доходов от замороженных российских государственных активов в ЕС.
В Еврокомиссии подчеркнули символизм этой выплаты, состоявшейся в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Общий объем макрофинансовой помощи в рамках программы ERA составляет 18,1 млрд евро, а общая цель инициативы - привлечь для Украины около 45 млрд евро поддержки.
С учетом последнего транша, в 2025 году Украина уже получила 6 млрд евро в рамках этой программы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эти средства будут направлены на критические потребности бюджета и укрепление государства. Он также подчеркнул справедливость такого подхода, согласно которому именно страна-агрессор должна отвечать за нанесенный ущерб.
"Ожидаем следующего шага - полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России", - заявил Шмыгаль.
В Еврокомиссии также отметили, что при необходимости готовы осуществить авансовое финансирование в рамках этой инициативы.
Напомним, 14 апреля правительство Великобритании перечислило 752 миллиона фунтов стерлингов (990 миллионов долларов) Украине в рамках механизма кредитной поддержки "Группы семи" (G7). Средства были предоставлены за счет замороженных активов РФ.
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