Сырский: Россия блокирует даже базовое предложение Украины о 30-дневном прекращении огня
Украина остается открытой ко всем форматам поиска мира, но Россия блокирует даже базовое предложение - прекращение огня на 30 дней.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
В видеоконференции с председателем Военного комитета Европейского союза (ЕС) генералом Робертом Бригером он проинформировал европейского коллегу о текущей ситуации на фронте, рассказал о реорганизации ВСУ и переходе к корпусной структуре.
"Во время разговора подчеркнул, что Украина стремится к миру и рассматривает все форматы путей к нему. Но Россия продолжает блокировать наше базовое предложение - прекращение огня на срок 30 дней. Поэтому принципиальность и единство наших международных партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира", - добавил Сырский.
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