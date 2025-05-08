РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10977 посетителей онлайн
Новости Перемирие на 30 дней
791 6

Сырский: Россия блокирует даже базовое предложение Украины о 30-дневном прекращении огня

сирський

Украина остается открытой ко всем форматам поиска мира, но Россия блокирует даже базовое предложение - прекращение огня на 30 дней.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

В видеоконференции с председателем Военного комитета Европейского союза (ЕС) генералом Робертом Бригером он проинформировал европейского коллегу о текущей ситуации на фронте, рассказал о реорганизации ВСУ и переходе к корпусной структуре.

"Во время разговора подчеркнул, что Украина стремится к миру и рассматривает все форматы путей к нему. Но Россия продолжает блокировать наше базовое предложение - прекращение огня на срок 30 дней. Поэтому принципиальность и единство наших международных партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира", - добавил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о 30-дневном перемирии в Украине: Европа ожидает ответа

Автор: 

россия (95702) перемирие (1661) Александр Сырский (604)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серйозно, от завтра ми всі побачимо, є у вас яйця, чи ні, чи ви можете бути лише терпілами....
показать весь комментарий
08.05.2025 14:33 Ответить
"...завтра ми всі побачимо..." - ви це про поляків? Судячи з геолокації - ви пишете з Польщі. Може наступного разу підете на кордон та розкажите що його блокувати не добре коли "ваши" почнуть знову це робити?
показать весь комментарий
08.05.2025 14:44 Ответить
Не звертай уваги, то закордонні нафронтники які закликають воювати всім крім себе.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:00 Ответить
А шо сирьська не буде вітати москалів так сказать своїх соотєчіствєніков? З нем перемоги? Чи хрипате просто базікало про вітання поки козирь в баняка настриляв, що по партнєрам стрілять не будемо. І він хутенько по Києву побіг мод дивіться сам без опричників як люди мене *******.
показать весь комментарий
08.05.2025 14:43 Ответить
То ми зараз перемиряємось? Пішли у ***** на поводу?
показать весь комментарий
08.05.2025 15:03 Ответить
сирський, генерал чєго ізволітє.
твоя головна та єдина задача, нищити ворога, а не пропонувати мир кацапам!!!
показать весь комментарий
08.05.2025 15:04 Ответить
 
 