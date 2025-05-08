Сирський: Росія блокує навіть базову пропозицію України про 30-денне припинення вогню

Україна залишається відкритою до всіх форматів пошуку миру, але Росія блокує навіть базову пропозицію - припинення вогню на 30 днів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

У відеоконференції з головою Військового комітету Європейського союзу (ЄС) генералом Робертом Брігером він поінформував європейського колегу про поточну ситуацію на фронті, розповів про реорганізацію ЗСУ та перехід до корпусної структури.

"Під час розмови наголосив, що Україна прагне до миру та розглядає всі формати шляхів до нього. Але Росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію - припинення вогню на термін 30 днів. Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - додав Сирський.

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