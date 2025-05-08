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Новини Перемир’я на 30 днів
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Сирський: Росія блокує навіть базову пропозицію України про 30-денне припинення вогню

сирський

Україна залишається відкритою до всіх форматів пошуку миру, але Росія блокує навіть базову пропозицію - припинення вогню на 30 днів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

У відеоконференції з головою Військового комітету Європейського союзу (ЄС) генералом Робертом Брігером він поінформував європейського колегу про поточну ситуацію на фронті, розповів про реорганізацію ЗСУ та перехід до корпусної структури. 

"Під час розмови наголосив, що Україна прагне до миру та розглядає всі формати шляхів до нього. Але Росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію - припинення вогню на термін 30 днів. Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - додав Сирський.

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Автор: 

росія (65415) перемир’я (963) Сирський Олександр (627)


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Серйозно, от завтра ми всі побачимо, є у вас яйця, чи ні, чи ви можете бути лише терпілами....
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08.05.2025 14:33 Відповісти
"...завтра ми всі побачимо..." - ви це про поляків? Судячи з геолокації - ви пишете з Польщі. Може наступного разу підете на кордон та розкажите що його блокувати не добре коли "ваши" почнуть знову це робити?
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08.05.2025 14:44 Відповісти
Не звертай уваги, то закордонні нафронтники які закликають воювати всім крім себе.
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08.05.2025 15:00 Відповісти
А шо сирьська не буде вітати москалів так сказать своїх соотєчіствєніков? З нем перемоги? Чи хрипате просто базікало про вітання поки козирь в баняка настриляв, що по партнєрам стрілять не будемо. І він хутенько по Києву побіг мод дивіться сам без опричників як люди мене *******.
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08.05.2025 14:43 Відповісти
То ми зараз перемиряємось? Пішли у ***** на поводу?
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08.05.2025 15:03 Відповісти
сирський, генерал чєго ізволітє.
твоя головна та єдина задача, нищити ворога, а не пропонувати мир кацапам!!!
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08.05.2025 15:04 Відповісти
 
 