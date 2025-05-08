Турецкие авиакомпании отменили рейсы из/в Москву на 8 и 9 мая: 1,5 тысячи россиян застряли в Анталии
Более 15 000 человек коснется отмены рейсов турецких авиакомпаний, которые они запланировали на 8 мая и ночь на 9 мая. Сейчас туроператоры пытаются решить вопрос с туристами, которые не смогли вернуться домой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Baza со ссылкой на ATOP.
Отмечается, что авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили 31 рейс из/в Москву, назначенный на 8 мая, а также 8 ночных рейсов на 9 мая, следует из онлайн-табло Внуково. В расписании остались только рейсы в Стамбул.
Сейчас российские туроператоры в экстренном порядке решают вопрос с туристами, которые не смогли вернуться домой.
Более 1,5 тысячи человек из отмененных рейсов в Россию остаются в Турции, их разместили в отелях Анталии.
Людям, которые только планировали отправиться в отпуск, повезло меньше: они продолжают ждать свои рейсы в аэропорту.
Напомним, 7 мая несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая. В аэропортах пассажиры застряли без воды и еды.
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Навіть підготовка до пакування рогатої худоби проводиться фундаментально.
Хутін лідор ой вей
Наші дрони мають кружляти біля московських аеропортів 24/7 , щоб повністю паралізувати їм авіасполучення . На тиждень, на місяць, на три місяці. Це буде справжній колапс. Переконаний