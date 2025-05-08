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Новости 9 мая в России
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Турецкие авиакомпании отменили рейсы из/в Москву на 8 и 9 мая: 1,5 тысячи россиян застряли в Анталии

москва,аэропорт

Более 15 000 человек коснется отмены рейсов турецких авиакомпаний, которые они запланировали на 8 мая и ночь на 9 мая. Сейчас туроператоры пытаются решить вопрос с туристами, которые не смогли вернуться домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Baza со ссылкой на ATOP.

Отмечается, что авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили 31 рейс из/в Москву, назначенный на 8 мая, а также 8 ночных рейсов на 9 мая, следует из онлайн-табло Внуково. В расписании остались только рейсы в Стамбул.

Сейчас российские туроператоры в экстренном порядке решают вопрос с туристами, которые не смогли вернуться домой.

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Более 1,5 тысячи человек из отмененных рейсов в Россию остаются в Турции, их разместили в отелях Анталии.

Людям, которые только планировали отправиться в отпуск, повезло меньше: они продолжают ждать свои рейсы в аэропорту.

Напомним, 7 мая несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая. В аэропортах пассажиры застряли без воды и еды.

Автор: 

москва (3083) самолет (3605) Турция (3379)


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Топ комментарии
+8
Шоб ви там, в аєропорту, навіки застрягли, блювотина людства з тавром "росіянін".
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08.05.2025 14:41
+7
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08.05.2025 14:43
+3
головне, шоби це стало традицією
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08.05.2025 14:43
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Шоб ви там, в аєропорту, навіки застрягли, блювотина людства з тавром "росіянін".
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08.05.2025 14:41 Ответить
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08.05.2025 14:43 Ответить
головне, шоби це стало традицією
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08.05.2025 14:43 Ответить
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08.05.2025 14:48 Ответить
Німці типові.
Навіть підготовка до пакування рогатої худоби проводиться фундаментально.
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08.05.2025 15:11 Ответить
На парад не потраплять. І як же їм після цього жити.
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08.05.2025 14:44 Ответить
Нехай скопом до Кобзона потрапят.
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08.05.2025 14:56 Ответить
мабуть щось ті турки знають
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08.05.2025 14:44 Ответить
план "кавьор" по турецькі!
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08.05.2025 14:46 Ответить
Хоп лей лалалей
Хутін лідор ой вей
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08.05.2025 14:45 Ответить
1500 рашистів - це крапля в морі. Це 5 Ейрбасів А330 на всю мацкву.
Наші дрони мають кружляти біля московських аеропортів 24/7 , щоб повністю паралізувати їм авіасполучення . На тиждень, на місяць, на три місяці. Це буде справжній колапс. Переконаний
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08.05.2025 14:45 Ответить
Ета ачєрєдной удар в псіну...
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08.05.2025 14:55 Ответить
 
 