Турецькі авіакомпанії скасували рейси з/до Москви на 8 і 9 травня: 1,5 тисячі росіян застрягли в Анталії
Понад 15 000 осіб торкнеться скасування рейсів турецьких авіакомпаній, які вони запланували на 8 травня і ніч проти 9 травня. Наразі туроператори намагаються вирішити питання з туристами, які не змогли повернутися додому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Baza із посиланням на ATOP.
Зазначається, що авіакомпанії Turkish Airlines і Pegasus Airlines скасували 31 рейс із/до Москви, призначений на 8 травня, а також 8 нічних рейсів на 9 травня, випливає з онлайн-табло Внуково. У розкладі залишилися лише рейси до Стамбула.
Наразі російські туроператори в екстреному порядку вирішують питання з туристами, які не змогли повернутися додому.
Понад 1,5 тисячі людей зі скасованих рейсів до Росії залишаються в Туреччині, їх розмістили в готелях Анталії.
Людям, які тільки планували вирушити у відпустку, пощастило менше: вони продовжують чекати на свої рейси в аеропорту.
Нагадаємо, 7 травня кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня. В аеропортах пасажири застрягли без води та їжі.
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Навіть підготовка до пакування рогатої худоби проводиться фундаментально.
Хутін лідор ой вей
Наші дрони мають кружляти біля московських аеропортів 24/7 , щоб повністю паралізувати їм авіасполучення . На тиждень, на місяць, на три місяці. Це буде справжній колапс. Переконаний