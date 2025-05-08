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Новини 9 травня у Росії
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Турецькі авіакомпанії скасували рейси з/до Москви на 8 і 9 травня: 1,5 тисячі росіян застрягли в Анталії

москва,аеропот

Понад 15 000 осіб торкнеться скасування рейсів турецьких авіакомпаній, які вони запланували на 8 травня і ніч проти 9 травня. Наразі туроператори намагаються вирішити питання з туристами, які не змогли повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Baza із посиланням на ATOP. 

Зазначається, що авіакомпанії Turkish Airlines і Pegasus Airlines скасували 31 рейс із/до Москви, призначений на 8 травня, а також 8 нічних рейсів на 9 травня, випливає з онлайн-табло Внуково. У розкладі залишилися лише рейси до Стамбула.

Наразі російські туроператори в екстреному порядку вирішують питання з туристами, які не змогли повернутися додому.

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Понад 1,5 тисячі людей зі скасованих рейсів до Росії залишаються в Туреччині, їх розмістили в готелях Анталії.

Людям, які тільки планували вирушити у відпустку, пощастило менше: вони продовжують чекати на свої рейси в аеропорту.

Нагадаємо,  7 травня кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня. В аеропортах пасажири застрягли без води та їжі.

Автор: 

москва (1254) літак (2919) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+8
Шоб ви там, в аєропорту, навіки застрягли, блювотина людства з тавром "росіянін".
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08.05.2025 14:41
+7
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08.05.2025 14:43
+3
головне, шоби це стало традицією
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08.05.2025 14:43
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Шоб ви там, в аєропорту, навіки застрягли, блювотина людства з тавром "росіянін".
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08.05.2025 14:41 Відповісти
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08.05.2025 14:43 Відповісти
головне, шоби це стало традицією
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08.05.2025 14:43 Відповісти
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08.05.2025 14:48 Відповісти
Німці типові.
Навіть підготовка до пакування рогатої худоби проводиться фундаментально.
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08.05.2025 15:11 Відповісти
На парад не потраплять. І як же їм після цього жити.
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08.05.2025 14:44 Відповісти
Нехай скопом до Кобзона потрапят.
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08.05.2025 14:56 Відповісти
мабуть щось ті турки знають
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08.05.2025 14:44 Відповісти
план "кавьор" по турецькі!
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08.05.2025 14:46 Відповісти
Хоп лей лалалей
Хутін лідор ой вей
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08.05.2025 14:45 Відповісти
1500 рашистів - це крапля в морі. Це 5 Ейрбасів А330 на всю мацкву.
Наші дрони мають кружляти біля московських аеропортів 24/7 , щоб повністю паралізувати їм авіасполучення . На тиждень, на місяць, на три місяці. Це буде справжній колапс. Переконаний
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08.05.2025 14:45 Відповісти
Ета ачєрєдной удар в псіну...
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08.05.2025 14:55 Відповісти
 
 