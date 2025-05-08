Турецькі авіакомпанії скасували рейси з/до Москви на 8 і 9 травня: 1,5 тисячі росіян застрягли в Анталії

Понад 15 000 осіб торкнеться скасування рейсів турецьких авіакомпаній, які вони запланували на 8 травня і ніч проти 9 травня. Наразі туроператори намагаються вирішити питання з туристами, які не змогли повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Baza із посиланням на ATOP.

Зазначається, що авіакомпанії Turkish Airlines і Pegasus Airlines скасували 31 рейс із/до Москви, призначений на 8 травня, а також 8 нічних рейсів на 9 травня, випливає з онлайн-табло Внуково. У розкладі залишилися лише рейси до Стамбула.

Наразі російські туроператори в екстреному порядку вирішують питання з туристами, які не змогли повернутися додому.

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Понад 1,5 тисячі людей зі скасованих рейсів до Росії залишаються в Туреччині, їх розмістили в готелях Анталії.

Людям, які тільки планували вирушити у відпустку, пощастило менше: вони продовжують чекати на свої рейси в аеропорту.

Нагадаємо, 7 травня кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня. В аеропортах пасажири застрягли без води та їжі.