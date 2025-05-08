Европарламент одобрил резолюцию о возвращении похищенных Россией украинских детей
Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых насильно вывезла и депортировала Россия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕП.
Ее поддержали 516 голосов, 3 европарламентариев выступили против, еще 34 - воздержались.
Так, в Европарламенте осудили "геноцидную стратегию", которую реализует Россия при поддержке Беларуси с целью уничтожения украинской идентичности.
"Принудительное перемещение и депортация украинских детей, их незаконное усыновление, убийства, а также принудительная русификация и милитаризация должны прекратиться", - говорится в заявлении.
Европарламентарии призвали РФ сообщить данные о личностях и местонахождении всех депортированных украинских детей и обеспечить их благополучие и безопасное и безоговорочное возвращение.
Российские власти также должны предоставить международным организациям, таким как Международный комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и ЮНИСЕФ, доступ ко всем депортированным украинским детям.
Депутаты призвали ЕС и страны блока присоединиться к международной коалиции за возвращение украинских детей.
Они отмечают, что ЕС должен продолжать поддерживать украинские власти и международные и неправительственные организации в их усилиях по документированию депортированных детей.
Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности, усилив координацию через Международный уголовный суд, Международный суд ООН и Специальный трибунал для расследования преступлений агрессии против Украины, подытожили там.
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резолюцією?
а хто, ці 3, що проти? а оті 34, що не визначилися, викрадання дітей це добре чи погано?
лєвацька толєрастія дозволяє присутність в парламенті людей, що підтримують викрадання дітей?