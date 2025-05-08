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Новости Возвращение детей из оккупации
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Европарламент одобрил резолюцию о возвращении похищенных Россией украинских детей

Возвращение похищенных РФ детей. Европарламент одобрил резолюцию

Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых насильно вывезла и депортировала Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕП.

Ее поддержали 516 голосов, 3 европарламентариев выступили против, еще 34 - воздержались.

Так, в Европарламенте осудили "геноцидную стратегию", которую реализует Россия при поддержке Беларуси с целью уничтожения украинской идентичности.

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"Принудительное перемещение и депортация украинских детей, их незаконное усыновление, убийства, а также принудительная русификация и милитаризация должны прекратиться", - говорится в заявлении.

Европарламентарии призвали РФ сообщить данные о личностях и местонахождении всех депортированных украинских детей и обеспечить их благополучие и безопасное и безоговорочное возвращение.

Российские власти также должны предоставить международным организациям, таким как Международный комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и ЮНИСЕФ, доступ ко всем депортированным украинским детям.

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Депутаты призвали ЕС и страны блока присоединиться к международной коалиции за возвращение украинских детей.

Они отмечают, что ЕС должен продолжать поддерживать украинские власти и международные и неправительственные организации в их усилиях по документированию депортированных детей.

Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности, усилив координацию через Международный уголовный суд, Международный суд ООН и Специальный трибунал для расследования преступлений агрессии против Украины, подытожили там.

Читайте: В Украине стартовала информационная кампания по возвращению вывезенных Россией украинских детей

Автор: 

дети (6523) Европа (1872) резолюция (334)


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то, як будемо повертати?
резолюцією?
а хто, ці 3, що проти? а оті 34, що не визначилися, викрадання дітей це добре чи погано?
лєвацька толєрастія дозволяє присутність в парламенті людей, що підтримують викрадання дітей?
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08.05.2025 14:54 Ответить
 
 