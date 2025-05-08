Європарламент схвалив резолюцію про повернення викрадених Росією українських дітей
Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких насильно вивезли та депортувала Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄП.
Її підтримали 516 голосів, 3 європарламентарів виступили проти, ще 34 - утрималися.
Так, у Європарламенті засудили "геноцидну стратегію", яку реалізує Росія за підтримки Білорусі з метою знищення української ідентичності.
"Примусове переміщення та депортація українських дітей, їхнє незаконне усиновлення, вбивства, а також примусова русифікація та мілітаризація мають припинитися", - йдеться в заяві.
Європарламентарі закликали РФ повідомити дані про особи та місцеперебування всіх депортованих українських дітей і забезпечити їхній добробут та безпечне і беззастережне повернення.
Російська влада також повинна надати міжнародним організаціям, таким як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та ЮНІСЕФ, доступ до всіх депортованих українських дітей.
Депутати закликали ЄС та країни блоку приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Вони наголошують, що ЄС повинен продовжувати підтримувати українську владу та міжнародні й неурядові організації в їхніх зусиллях з документування депортованих дітей.
Міжнародна спільнота має притягнути Росію до відповідальності, посиливши координацію через Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН та Спеціальний трибунал для розслідування злочинів агресії проти України, підсумували там.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
резолюцією?
а хто, ці 3, що проти? а оті 34, що не визначилися, викрадання дітей це добре чи погано?
лєвацька толєрастія дозволяє присутність в парламенті людей, що підтримують викрадання дітей?