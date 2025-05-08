Європарламент схвалив резолюцію про повернення викрадених Росією українських дітей

Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких насильно вивезли та депортувала Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄП.

Її підтримали 516 голосів, 3 європарламентарів виступили проти, ще 34 - утрималися.

Так, у Європарламенті засудили "геноцидну стратегію", яку реалізує Росія за підтримки Білорусі з метою знищення української ідентичності.

Читайте також: Вже 41 країна приєдналася до коаліції за повернення українських дітей, - ОП

"Примусове переміщення та депортація українських дітей, їхнє незаконне усиновлення, вбивства, а також примусова русифікація та мілітаризація мають припинитися", - йдеться в заяві.

Європарламентарі закликали РФ повідомити дані про особи та місцеперебування всіх депортованих українських дітей і забезпечити їхній добробут та безпечне і беззастережне повернення.

Російська влада також повинна надати міжнародним організаціям, таким як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та ЮНІСЕФ, доступ до всіх депортованих українських дітей.

Також читайте: Україна залучає Катар та ОАЕ як посередників для повернення дітей з окупації, - Лубінець

Депутати закликали ЄС та країни блоку приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Вони наголошують, що ЄС повинен продовжувати підтримувати українську владу та міжнародні й неурядові організації в їхніх зусиллях з документування депортованих дітей.

Міжнародна спільнота має притягнути Росію до відповідальності, посиливши координацію через Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН та Спеціальний трибунал для розслідування злочинів агресії проти України, підсумували там.

Читайте: В Україні стартувала інформаційна кампанія з повернення вивезених Росією українських дітей