Европарламент продлил беспошлинный импорт украинской стали до 2028 года
Европейский парламент поддержал продление так называемого "торгового безвиза" для украинской металлургической продукции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Законодательная резолюция разрешает беспошлинный импорт украинских стали и железа в страны ЕС до 5 июня 2028 года.
Как отмечается, решение принято на фоне завершения с 6 июня 2025 года действия общих автономных торговых мер ЕС в отношении Украины. Новая инициатива направлена на поддержку украинской экономики и особенно важного сектора - металлургии, который подвергается атакам России, несмотря на мобилизацию значительной части работников в ВСУ.
"Украинская металлургическая промышленность является основой экономики Украины. Она продолжает работать, несмотря на то, что многие работники ушли на фронт, а заводы подвергаются жестоким атакам со стороны России", - заявила евродепутат Карин Карлсбро, которая представляла резолюцию в парламенте.
Документ поддержали 354 депутата, 147 выступили против, еще 53 воздержались. Для вступления в силу резолюция должна быть утверждена Советом ЕС и опубликована официально.
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що б, ще таке прикупити ахметову?