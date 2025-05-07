РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11683 посетителя онлайн
Новости Безвизовый режим с ЕС
406 6

ЕС готовит переходные меры на случай завершения "торгового безвиза" для Украины

Министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание по Украине

Европейская комиссия готовит переходные механизмы на случай, если после 5 июня не удастся вовремя обновить Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл во время брифинга в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, срок действия так называемого "торгового безвиза" - автономных торговых мер, которые временно отменили пошлины и квоты для украинского экспорта - истекает 5 июня. Продлевать их действие Комиссия не планирует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС завершит действие торгового безвиза с Украиной, - Еврокомиссия

Однако, чтобы избежать возвращения к довоенным торговым ограничениям, в случае задержки с пересмотром УВЗСТ, Брюссель предусматривает внедрение переходных мер. Их согласуют с Украиной.

"Мы четко заявили об этом с самого начала. Мы хотим усовершенствовать УВЗСТ, чтобы предложить долгосрочную предсказуемость и стабильность операторам как в ЕС, так и в Украине", - заявил представитель Еврокомиссии.

Как отмечается, запланированные изменения также укрепляют евроинтеграционный путь Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовится продлить льготный режим для украинской стали после 2025 года, - Европарламент

Автор: 

торговля (955) безвизовый режим (1554) Евросоюз (17155)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого не вдасться! Диктатор зейло робить все, щоб Україну нікуди не прийняли і щоб вигнали звідусіль, де ми ще є.
показать весь комментарий
07.05.2025 14:41 Ответить
та все вдастся, особливо якщо почнете менше слухати російську пропаганду і використовувати її дебільні тези про "диктатора"
показать весь комментарий
07.05.2025 15:01 Ответить
Це в Італії така фішка - ставати рачки ще до початку бійки?
показать весь комментарий
07.05.2025 15:08 Ответить
Зате в нас найкращий припіздент
показать весь комментарий
07.05.2025 14:43 Ответить
********** ні до чого.Наймудріший наріт це головна проблема України.Виберуть такого ж тупого дебіла і знову будуть плакати і всих винити
показать весь комментарий
07.05.2025 14:47 Ответить
Префікс при зайвий.
показать весь комментарий
07.05.2025 16:04 Ответить
 
 