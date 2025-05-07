ЕС готовит переходные меры на случай завершения "торгового безвиза" для Украины

Европейская комиссия готовит переходные механизмы на случай, если после 5 июня не удастся вовремя обновить Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл во время брифинга в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, срок действия так называемого "торгового безвиза" - автономных торговых мер, которые временно отменили пошлины и квоты для украинского экспорта - истекает 5 июня. Продлевать их действие Комиссия не планирует.

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Однако, чтобы избежать возвращения к довоенным торговым ограничениям, в случае задержки с пересмотром УВЗСТ, Брюссель предусматривает внедрение переходных мер. Их согласуют с Украиной.

"Мы четко заявили об этом с самого начала. Мы хотим усовершенствовать УВЗСТ, чтобы предложить долгосрочную предсказуемость и стабильность операторам как в ЕС, так и в Украине", - заявил представитель Еврокомиссии.

Как отмечается, запланированные изменения также укрепляют евроинтеграционный путь Украины.

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