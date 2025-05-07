ЄС готує перехідні заходи на випадок завершення "торговельного безвізу" для України

Європейська комісія готує перехідні механізми на випадок, якщо після 5 червня не вдасться вчасно оновити Угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл під час брифінгу в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, термін дії так званого "торговельного безвізу" - автономних торговельних заходів, які тимчасово скасували мита та квоти для українського експорту - спливає 5 червня. Подовжувати їхню дію Комісія не планує.

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Проте, щоб уникнути повернення до довоєнних торговельних обмежень, у разі затримки з переглядом ПВЗВТ, Брюссель передбачає впровадження перехідних заходів. Їх узгодять з Україною.

"Ми чітко заявили про це від самого початку. Ми хочемо вдосконалити ПВЗВТ, щоб запропонувати довгострокову передбачуваність і стабільність операторам як в ЄС, так і в Україні", - заявив речник Єврокомісії.

Як зазначається, заплановані зміни також зміцнюють євроінтеграційний шлях України.

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