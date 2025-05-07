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Новини Безвізовий режим з ЄС
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ЄС готує перехідні заходи на випадок завершення "торговельного безвізу" для України

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Європейська комісія готує перехідні механізми на випадок, якщо після 5 червня не вдасться вчасно оновити Угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл під час брифінгу в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, термін дії так званого "торговельного безвізу" - автономних торговельних заходів, які тимчасово скасували мита та квоти для українського експорту - спливає 5 червня. Подовжувати їхню дію Комісія не планує.

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Проте, щоб уникнути повернення до довоєнних торговельних обмежень, у разі затримки з переглядом ПВЗВТ, Брюссель передбачає впровадження перехідних заходів. Їх узгодять з Україною.

"Ми чітко заявили про це від самого початку. Ми хочемо вдосконалити ПВЗВТ, щоб запропонувати довгострокову передбачуваність і стабільність операторам як в ЄС, так і в Україні", - заявив речник Єврокомісії.

Як зазначається, заплановані зміни також зміцнюють євроінтеграційний шлях України.

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Автор: 

торгівля (1291) безвізовий режим (1338) Євросоюз (13460)


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Нічого не вдасться! Диктатор зейло робить все, щоб Україну нікуди не прийняли і щоб вигнали звідусіль, де ми ще є.
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07.05.2025 14:41 Відповісти
та все вдастся, особливо якщо почнете менше слухати російську пропаганду і використовувати її дебільні тези про "диктатора"
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07.05.2025 15:01 Відповісти
Це в Італії така фішка - ставати рачки ще до початку бійки?
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07.05.2025 15:08 Відповісти
Зате в нас найкращий припіздент
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07.05.2025 14:43 Відповісти
********** ні до чого.Наймудріший наріт це головна проблема України.Виберуть такого ж тупого дебіла і знову будуть плакати і всих винити
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07.05.2025 14:47 Відповісти
Префікс при зайвий.
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07.05.2025 16:04 Відповісти
 
 