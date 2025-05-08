Європарламент продовжив безмитний імпорт української сталі до 2028 року

Європейський парламент підтримав продовження так званого "торговельного безвізу" для української металургійної продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Законодавча резолюція дозволяє безмитний імпорт українських сталі та заліза до країн ЄС до 5 червня 2028 року.

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Як зазначається, рішення ухвалене на тлі завершення з 6 червня 2025 року дії загальних автономних торговельних заходів ЄС щодо України. Нова ініціатива спрямована на підтримку української економіки та особливо важливого сектору - металургії, який зазнає атак Росії, попри мобілізацію значної частини працівників до ЗСУ.

"Українська металургійна промисловість є основою економіки України. Вона продовжує працювати, незважаючи на те, що багато працівників пішли на фронт, а заводи піддаються жорстоким атакам з боку Росії", - заявила євродепутатка Карін Карлсбро, яка представляла резолюцію в парламенті.

Документ підтримали 354 депутати, 147 виступили проти, ще 53 утримались. Для набуття чинності резолюція має бути затверджена Радою ЄС та опублікована офіційно.

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