Помог более чем 50 уклонистам избежать мобилизации: экс-руководителю ТЦК Ривненской области сообщили о новом подозрении

Работники ГБР сообщили новое подозрение бывшему руководителю Ривненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновник создавал условия для избежания мобилизации отдельными военнообязанными. Он делал так, чтобы в отношении таких лиц не проводились проверки и их не привлекали к ответственности за уклонение от службы.

Предварительно установлено, что незаконную помощь получили более полусотни человек.

Также смотрите: За $1300 помогал уклонистам избегать розыска: на Черниговщине разоблачили чиновника ТЦК, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Напомним, в 2024 году этот чиновник вместе с руководителем Ровенского областного ТЦК и СП был уличен в избиении подчиненного битой. У бывшего начальника районного ТЦК также обнаружили наркотики. Это дело уже находится на рассмотрении в суде.

Руководитель областного ТЦК также подозревается в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины, в частности в умышленном содействии уклонению граждан от мобилизации во время военного положения.

Также смотрите: Обещали "тыловую службу" за $6000: на Буковине задержаны два экс-чиновника ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж