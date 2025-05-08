Помог более чем 50 уклонистам избежать мобилизации: экс-руководителю ТЦК Ривненской области сообщили о новом подозрении
Работники ГБР сообщили новое подозрение бывшему руководителю Ривненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, чиновник создавал условия для избежания мобилизации отдельными военнообязанными. Он делал так, чтобы в отношении таких лиц не проводились проверки и их не привлекали к ответственности за уклонение от службы.
Предварительно установлено, что незаконную помощь получили более полусотни человек.
Напомним, в 2024 году этот чиновник вместе с руководителем Ровенского областного ТЦК и СП был уличен в избиении подчиненного битой. У бывшего начальника районного ТЦК также обнаружили наркотики. Это дело уже находится на рассмотрении в суде.
Руководитель областного ТЦК также подозревается в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины, в частности в умышленном содействии уклонению граждан от мобилизации во время военного положения.
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Ай да кадри у тцкунов!