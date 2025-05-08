Допоміг більш ніж 50 ухилянтам уникнути мобілізації: екскерівнику ТЦК Рівненщини повідомили нову підозру

Працівники ДБР повідомили нову підозру колишньому керівнику Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, посадовець створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними. Він робив так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби.

Попередньо встановлено, що незаконну допомогу отримали понад пів сотні осіб.

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Нагадаємо, у 2024 році цього посадовця разом із керівником Рівненського обласного ТЦК та СП було викрито на побитті підлеглого биткою. У колишнього начальника районного ТЦК також виявили наркотики. Ця справа вже перебуває на розгляді в суді.

Керівник обласного ТЦК також підозрюється у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України, зокрема в умисному сприянні ухиленню громадян від мобілізації під час воєнного стану.

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