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Допоміг більш ніж 50 ухилянтам уникнути мобілізації: екскерівнику ТЦК Рівненщини повідомили нову підозру

дбр

Працівники ДБР повідомили нову підозру колишньому керівнику Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, посадовець створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними. Він робив так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби.

Попередньо встановлено, що незаконну допомогу отримали понад пів сотні осіб.

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Нагадаємо, у 2024 році цього посадовця разом із керівником Рівненського обласного ТЦК та СП було викрито на побитті підлеглого биткою. У колишнього начальника районного ТЦК також виявили наркотики. Ця справа вже перебуває на розгляді в суді.

Керівник обласного ТЦК також підозрюється у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України, зокрема в умисному сприянні ухиленню громадян від мобілізації під час воєнного стану.

Також дивіться: Обіцяли "тилову службу" за $6000: на Буковині затримано двох експосадовців ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДБР (3511) підозра (770) ТЦК та СП (594) Рівненська область (1180)


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Нікому він не допомагав, просто тупо заробляв гроші.
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08.05.2025 15:27 Відповісти
Нагадаємо, у 2024 році цього посадовця разом із керівником Рівненського обласного ТЦК та СП було викрито на побитті підлеглого биткою. У колишнього начальника районного ТЦК також виявили наркотики.
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Ай да кадри у тцкунов!
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08.05.2025 15:33 Відповісти
Що та підозра? Випустять безсумнівно. Грошей у товариша немало. Накодядував.
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08.05.2025 16:09 Відповісти
секс, наркотики і рок-н-рол - ТЦК та СП
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08.05.2025 16:41 Відповісти
Ану, хто там потужно з ухилянтами готовий розібратися?) Розкрийте дзьоба на пана)
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08.05.2025 16:51 Відповісти
Черговий праведник народів світу
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08.05.2025 16:52 Відповісти
 
 