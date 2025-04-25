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Новини Фото Протиправні дії ТЦК
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Обіцяли "тилову службу" за $6000: на Буковині затримано двох експосадовців ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області викрили двох колишніх посадовців ТЦК та СП, яких підозрюють у хабарництві.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратури у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

На Буковині затримали двох експосадовців ТЦК
На Буковині затримали двох експосадовців ТЦК

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За даними слідства, вони за $6 тисяч пообіцяли місцевому жителю допомогу з оформленням документів, що мали б засвідчити його непридатність до військової служби.

Натомість чоловіка визнали придатним до служби в тилу та призвали водієм-електриком до ТЦК. Після отримання частини грошей обох експосадовців затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) та обрали запобіжні заходи. Обох також звільнено з посад.

Слідчі дії тривають - встановлюють інших можливих учасників незаконної схеми. 

На Буковині затримали двох експосадовців ТЦК
На Буковині затримали двох експосадовців ТЦК

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Автор: 

Буковина (848) прокуратура (3678) ТЦК та СП (571) Львівська область (2428) Стрийський район (13)


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Ключові слова "колишніх посадовців" - у діючих посадовців "хліб відбирали"!
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25.04.2025 18:06 Відповісти
Після отримання частини грошей обох експосадовців затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) та обрали запобіжні заходи. Обох також звільнено з посад.
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Та ні, це тцкуни як завжди свій брехливий фуфломет врубили. Коли брали хабар, то були чинними, звільнили після затримання

Ось тцкуни, чинуші та інші тут у коментах найперші сидять і волають - воювати до кінця, кордони до 1991 року!!! У них війна - це золоте дно
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25.04.2025 18:57 Відповісти
«Збирачі грошей» зкацаплені, все, як і за часів Кучми у МВС та МОУ, посади за гроші!!…
Поки не будуть висіти, давачі і отримувачі, на вірьовці, так і буде цей кругообіг грошей з використанням службового становища!!
Голова НацдержСлужби з кадровиками, тільки слину пускають з Шмигалем!
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25.04.2025 18:09 Відповісти
Що знову? Це чергове ІПСО! 😁
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25.04.2025 18:10 Відповісти
 
 