Обіцяли "тилову службу" за $6000: на Буковині затримано двох експосадовців ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У Чернівецькій області викрили двох колишніх посадовців ТЦК та СП, яких підозрюють у хабарництві.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратури у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, вони за $6 тисяч пообіцяли місцевому жителю допомогу з оформленням документів, що мали б засвідчити його непридатність до військової служби.
Натомість чоловіка визнали придатним до служби в тилу та призвали водієм-електриком до ТЦК. Після отримання частини грошей обох експосадовців затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) та обрали запобіжні заходи. Обох також звільнено з посад.
Слідчі дії тривають - встановлюють інших можливих учасників незаконної схеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
----------------
Та ні, це тцкуни як завжди свій брехливий фуфломет врубили. Коли брали хабар, то були чинними, звільнили після затримання
Ось тцкуни, чинуші та інші тут у коментах найперші сидять і волають - воювати до кінця, кордони до 1991 року!!! У них війна - це золоте дно
Поки не будуть висіти, давачі і отримувачі, на вірьовці, так і буде цей кругообіг грошей з використанням службового становища!!
Голова НацдержСлужби з кадровиками, тільки слину пускають з Шмигалем!