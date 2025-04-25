Обіцяли "тилову службу" за $6000: на Буковині затримано двох експосадовців ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області викрили двох колишніх посадовців ТЦК та СП, яких підозрюють у хабарництві.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратури у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.





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За даними слідства, вони за $6 тисяч пообіцяли місцевому жителю допомогу з оформленням документів, що мали б засвідчити його непридатність до військової служби.

Натомість чоловіка визнали придатним до служби в тилу та призвали водієм-електриком до ТЦК. Після отримання частини грошей обох експосадовців затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) та обрали запобіжні заходи. Обох також звільнено з посад.

Слідчі дії тривають - встановлюють інших можливих учасників незаконної схеми.





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