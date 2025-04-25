Обещали "тыловую службу" за $6000: на Буковине задержаны два экс-чиновника ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж
В Черновицкой области разоблачили двух бывших должностных лиц ТЦК и СП, которых подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщила Специализированная прокуратуры в сфере обороны Западного региона, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, они за $6 тысяч пообещали местному жителю помощь с оформлением документов, которые должны были бы засвидетельствовать его непригодность к военной службе.
Зато мужчину признали годным к службе в тылу и призвали водителем-электриком в ТЦК. После получения части денег обоих экс-чиновников задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) и избрали меры пресечения. Оба также уволены с должностей.
Следственные действия продолжаются - устанавливают других возможных участников незаконной схемы.
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Поки не будуть висіти, давачі і отримувачі, на вірьовці, так і буде цей кругообіг грошей з використанням службового становища!!
Голова НацдержСлужби з кадровиками, тільки слину пускають з Шмигалем!