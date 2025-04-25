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Обещали "тыловую службу" за $6000: на Буковине задержаны два экс-чиновника ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области разоблачили двух бывших должностных лиц ТЦК и СП, которых подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщила Специализированная прокуратуры в сфере обороны Западного региона, информирует Цензор.НЕТ.

На Буковине задержали двух экс-чиновников ТЦК
На Буковине задержали двух экс-чиновников ТЦК

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выдавали себя за ТЦК и незаконно удерживали людей: в Одесской области задержаны трое членов ОО

По данным следствия, они за $6 тысяч пообещали местному жителю помощь с оформлением документов, которые должны были бы засвидетельствовать его непригодность к военной службе.

Зато мужчину признали годным к службе в тылу и призвали водителем-электриком в ТЦК. После получения части денег обоих экс-чиновников задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) и избрали меры пресечения. Оба также уволены с должностей.

Следственные действия продолжаются - устанавливают других возможных участников незаконной схемы.

На Буковине задержали двух экс-чиновников ТЦК
На Буковине задержали двух экс-чиновников ТЦК

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работник ТЦК устроил драку со стрельбой в Одессе: ему сообщено о подозрении в хулиганстве, - полиция

Автор: 

Буковина (895) прокуратура (5014) ТЦК (528) Львовская область (2905) Стрыйский район (12)


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Ключові слова "колишніх посадовців" - у діючих посадовців "хліб відбирали"!
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25.04.2025 18:06 Ответить
«Збирачі грошей» зкацаплені, все, як і за часів Кучми у МВС та МОУ, посади за гроші!!…
Поки не будуть висіти, давачі і отримувачі, на вірьовці, так і буде цей кругообіг грошей з використанням службового становища!!
Голова НацдержСлужби з кадровиками, тільки слину пускають з Шмигалем!
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25.04.2025 18:09 Ответить
Що знову? Це чергове ІПСО! 😁
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25.04.2025 18:10 Ответить
 
 