Обещали "тыловую службу" за $6000: на Буковине задержаны два экс-чиновника ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области разоблачили двух бывших должностных лиц ТЦК и СП, которых подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщила Специализированная прокуратуры в сфере обороны Западного региона, информирует Цензор.НЕТ.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выдавали себя за ТЦК и незаконно удерживали людей: в Одесской области задержаны трое членов ОО

По данным следствия, они за $6 тысяч пообещали местному жителю помощь с оформлением документов, которые должны были бы засвидетельствовать его непригодность к военной службе.

Зато мужчину признали годным к службе в тылу и призвали водителем-электриком в ТЦК. После получения части денег обоих экс-чиновников задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) и избрали меры пресечения. Оба также уволены с должностей.

Следственные действия продолжаются - устанавливают других возможных участников незаконной схемы.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работник ТЦК устроил драку со стрельбой в Одессе: ему сообщено о подозрении в хулиганстве, - полиция